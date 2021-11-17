Гигин: незафиксированное преступление имеет тенденцию к повторению. На примере польской стороны это хорошо видно

Вадим Гигин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Преступление, которому не дана оценка, преступление незафиксированное и неосознанное, к сожалению, имеет тенденцию к повторению. И мы на примере польской стороны это хорошо видим. Нужно разобраться в тех причинах, которые привели к совершению этих преступлений. Как минимум без гнева и пристрастия, как говорится, собрать свидетельства и факты того, что происходит. Это важно еще и потому, что идет колоссальный поток лжи и дезинформации.

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