Гигин: незафиксированное преступление имеет тенденцию к повторению. На примере польской стороны это хорошо видно

Новости Беларуси. Общественное расследование преступлений против беженцев на польской границе начато в Беларуси. Результаты работы лягут в основу книги, которая выйдет в свет в издательстве «Беларусь».
Новости Беларуси. Общественное расследование преступлений против беженцев на польской границе начато в Беларуси. Результаты работы лягут в основу книги, которая выйдет в свет в издательстве «Беларусь».
Формат книги, несмотря на то, что он уступает в скорости подачи информации, имеет несколько преимуществ: возможность шире раскрыть происходящее, а также надолго сохранить свидетельские показания. Отдельную главу посветят консолидации белорусского общества.
Вадим Гигин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Преступление, которому не дана оценка, преступление незафиксированное и неосознанное, к сожалению, имеет тенденцию к повторению. И мы на примере польской стороны это хорошо видим. Нужно разобраться в тех причинах, которые привели к совершению этих преступлений. Как минимум без гнева и пристрастия, как говорится, собрать свидетельства и факты того, что происходит. Это важно еще и потому, что идет колоссальный поток лжи и дезинформации.
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