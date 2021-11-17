Беженцам в центр привезут маски, поляки строят второй ряд забора. Что изменилось возле пункта пропуска на границе?

Многие беженцы сейчас находятся в логистическом центре, который для приема людей подготовили по поручению Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые за долгое время беженцы ночевали под крышей и в тепле. Круглосуточно там дежурят медики. Однако часть людей так и не покинула стихийный лагерь. 17 ноября беженцы расположились ближе к погранпереходу. Они терпеливо ждут положительного для них решения ЕС. В связи с последними событиями, некоторые семьи готовы вернуться домой. 18 ноября запланирован первый рейс. Списки желающих сейчас уточняются. Съемочная группа СТВ продолжает работать на месте событий. Сергей Шуманский выходит на прямую связь со студией с белорусско-польской границы.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Мы находимся недалеко от пункта пропуска «Брузги». Пока мы ждали включения, поляки развернули какую-то активность. Они натягивают второй ряд колючей проволоки. Причем он состоит из нескольких витков. Первый виток они уже уложили на землю, сейчас все выше и выше укрепляются. Непонятно – либо это какая-то провокация, потому что никакого движения со стороны беженцев не происходит. Силовых подразделений и бойцов прибавилось очень много. Форма другая. Поэтому можно говорить об укреплении.

Здесь же находится тот самый новый стихийный лагерь беженцев, который буквально вчера здесь организовался. В лесу лагеря уже практически нет. Они приносят оттуда остатки бревен и основательно размещаются здесь. Здесь около 1 000 человек. Жгут костры, греются в палатках дети, женщины. Пока никаких активных действий от них не замечено. Здесь же работали наши следователи – подробности здесь.

Мы нашли неразорвавшуюся оболочку. Это к тому, что были некоторые вбросы о том, что эти гранаты белорусские спецслужбы давали беженцам и они закидывали ими поляков. Мы нашли это на нашей территории, с польскими обозначениями. Это конкретная польская буква «Ł».

Люди небольшими группками подходят к колючей проволоке, пытаются обратить на себя внимание силовиков, поговорить с ними, спрашивают, знают ли они английский. Те по-прежнему никак не реагируют на эти действия – просто укрепляют свой забор из колючей проволоки.

В логистический центр военные подвезли горячие обеды – это была перловая каша с тушенкой, горячий чай. Беженцы культурно, без всякой толкотни, стычек берут эту еду, кушают. Сидят в центре, в тепле.