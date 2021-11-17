«Без труда найдёт пострадавшего». Третьеклассник из Копыля собрал робота-спасателя

Новости Беларуси. Ученики копыльской средней школы № 2 Митрий Маргун и Демид Койко стали финалистами V Международной олимпиады по креативному программированию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В ней приняли участие представители 30 стран мира. В финал вошли 193 участника. 63 – из Беларуси. Минскую область на международных соревнованиях представляли 15 участников, в том числе и маленькие жители Копыля.
Подробности в материале Ангелины Валькович.
Ангелина Валькович, корреспондент:
Почувствовать себя юным программистом, сконструировать робота, написать программу, создать виртуальную реальность. Все это возможно в рамках обучения Scratch-программированию, которое все больше набирает популярность среди школьников.
Митрий Маргун еще в детском саду познакомился с программированием. Сейчас третьеклассник – призер многочисленных Scratch-олимпиад. Последняя из работ – робот-спасатель.
Подробнее о том, чем занимаются ребята на занятиях, смотрите в видеоматериале.