«Без труда найдёт пострадавшего». Третьеклассник из Копыля собрал робота-спасателя

Новости Беларуси. Ученики копыльской средней школы № 2 Митрий Маргун и Демид Койко стали финалистами V Международной олимпиады по креативному программированию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В ней приняли участие представители 30 стран мира. В финал вошли 193 участника. 63 – из Беларуси. Минскую область на международных соревнованиях представляли 15 участников, в том числе и маленькие жители Копыля.

Подробности в материале Ангелины Валькович.