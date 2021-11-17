Прямой эфир

«Без труда найдёт пострадавшего». Третьеклассник из Копыля собрал робота-спасателя

17 ноября 2021 15:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ученики копыльской средней школы № 2 Митрий Маргун и Демид Койко стали финалистами V Международной олимпиады по креативному программированию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В ней приняли участие представители 30 стран мира. В финал вошли 193 участника. 63 – из Беларуси. Минскую область на международных соревнованиях представляли 15 участников, в том числе и маленькие жители Копыля. 

Подробности в материале Ангелины Валькович.

«Без труда найдёт пострадавшего». Третьеклассник из Копыля собрал робота-спасателя-1

Ангелина Валькович, корреспондент:
Почувствовать себя юным программистом, сконструировать робота, написать программу, создать виртуальную реальность. Все это возможно в рамках обучения Scratch-программированию, которое все больше набирает популярность среди школьников.

«Без труда найдёт пострадавшего». Третьеклассник из Копыля собрал робота-спасателя-4

Митрий Маргун еще в детском саду познакомился с программированием. Сейчас третьеклассник – призер многочисленных Scratch-олимпиад. Последняя из работ – робот-спасатель.

Подробнее о том, чем занимаются ребята на занятиях, смотрите в видеоматериале.

# Информационные технологии # общество # Ангелина Валькович # Митрий Маргун # Демид Койко # Людмила Хамицевич # Ирина Ведерко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Если будет возможность, я поеду в Германию, но не хочу возвращаться домой». Поговорили с беженцами на границе
17 ноября 2021 14:59

«Если будет возможность, я поеду в Германию, но не хочу возвращаться домой». Поговорили с беженцами на границе

Беженцам в центр привезут маски, поляки строят второй ряд забора. Что изменилось возле пункта пропуска на границе?
17 ноября 2021 14:57

Беженцам в центр привезут маски, поляки строят второй ряд забора. Что изменилось возле пункта пропуска на границе?

Андрей Савиных: «Мы требуем принятия шагов по открытию коридора для беженцев»
17 ноября 2021 14:49

Андрей Савиных: «Мы требуем принятия шагов по открытию коридора для беженцев»