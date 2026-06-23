От выставки-ярмарки до переговоров и встреч! Как пройдет XIII Форум регионов Беларуси и России?

До открытия XIII Форума регионов Беларуси и России остаются считаные дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Международном выставочном центре «БелЭкспо» завершается подготовка к одной из самых посещаемых площадок форума – выставке-ярмарке промышленного и аграрного потенциала. В 2026 году организаторы сделали ставку на широкий народный формат: тысячи наименований продукции, ремесленные изделия, мастер-классы, дегустации и презентации лучших белорусских и российских производителей. 27 июня выставка откроется для всех желающих. Сам форум будет работать в деловом режиме – программой запланированы секционные заседания, пройдут переговоры и встречи представителей власти и бизнеса. О подготовке и повестке мероприятия расскажет Глеб Прокофьев.

От промышленной кооперации до современных технологий в образовании и медицине. Детальному обсуждению вопросов союзной повестки посвящены 10 секционных заседаний форума. Так, совместные инновационные проекты обсудят на площадке индустриально парка «Великий камень». Укрепление технологического суверенитета Союзного государства – важнейший приоритет экономической и национальной безопасности. Стороны намерены выработать механизмы для продвижения наиболее успешных кооперационных инициатив. Одной из тем статус «товара Союзного государства».

Геннадий Клыга, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

С учетом важности принятого решения о предании статуса белорусско-российскому товару «товара Союзного государства» будут осматриваться практические аспекты, какие все-таки льготы или преференции товару в будущем доставлять. Все-таки это наиболее глубокий процесс взаимосвязи наших с российскими. Общая доля белорусско-российских составляющих товара более 50 %, при этом доля каждой стороны имеет 25 %. Поверьте, не все товары в эту категорию попадают.

Будущее Союзного государства, точки роста и наши общие перспективы – главные темы экспертной сессии БИСИ. Площадка объединит более 70 экспертов из Беларуси и России. В повестке – широкий круг вопросов: от духовно-нравственных ценностей до роли Союзного государства в формировании нового мироустройства. Важная роль на союзном треке отводится совместным проектам в области туризма. Как продвигать туристический потенциал Беларуси и России? Этому направлению тоже посвящена отдельная секция.

Татьяна Королькова, начальник отдела продаж, приема и размещения санатория «Юность»:

Санаторию выпала огромная честь принимать гостей из регионов Российской Федерации. Также для нас – это перспективная возможность в дальнейшем пригласить граждан из различных регионов Российской Федерации в нашу республику, в том числе на оздоровление в санаторий «Юность». На сегодняшний день в санатории у нас около 75 % – это граждане Российской Федерации.

Межрегиональное партнерство остается локомотивом союзной интеграции. Именно прямые контакты на местах обеспечивают скорость интеграционного развития. Промышленная кооперация, общие научные, образовательные проекты через точечное взаимодействие, наполняя партнерство конкретными проектами. Главные заявления форума прозвучат на пленарном заседании – оно пройдет на площадке выставочного центра «БелЭкспо» во второй день работы. Именно здесь будут подведены итоги бизнес-переговоров, а союзный портфель пополнят новые двусторонние документы.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

На полях форума ожидается подписание десятков соглашений и дорожных карт. В общей сложности стороны закрепят свои договоренности на сумму свыше 900 миллионов рублей. Важно, что география сотрудничества расширяется: почти каждый белорусский регион найдет в эти дни нового российского партнера. Подписанные контракты сделают регионы еще ближе и усилят экономическую устойчивость. Речь идет о поставках стройматериалов, автокомпонентов, газового оборудования, а также мебели, электроники, лекарств, текстиля и нефтехимии. Российские регионы оценивают предстоящий форум как эффективный инструмент для расширения взаимодействия.

Людмила Запорожцева, министр экономического развития Воронежской области России:

XIII Форум регионов для нас очень важен. Мы планируем обсуждать вопросы по всем направлениям, по которым мы работаем с Республикой Беларусь. Конечно же, мы подписываем рамочные соглашения о сотрудничестве. Одним форумом не закрываются наши взаимодействия, мы очень часто встречаемся на территории нашего региона, выезжаем в Республику Беларусь.

Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России развивается рекордными темпами. Прошлый год стал историческим для союзного рынка – 62 миллиарда долларов взаимной торговли. За четыре месяца этого года рост товарооборота составил еще 20 %. Если темпы сохранятся, годовой показатель может достигнуть 70 миллиардов долларов. И предстоящий форум призван сыграть в этом определенную роль.

Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Предполагается, что это будет один из самых масштабных форумов, которые за предыдущие годы проводились в рамках этой инициативы. На сегодня мы видим, что количество участников форума уже превысит полторы тысячи человек с обеих сторон. С участием в выставке-ярмарке, которую проводим мы, эта цифра будет больше. Мы ставим для себя задачу в тех сферах, которые рассматриваем в ходе форума, сделать по одному шагу. Если мы по одному шагу вперед продвинемся по каждому направлению, это будет уже большое дело.