Уникальный «Поезд Победы» с 21 июня по 5 июля проедет по Беларуси в пятый раз

Уникальный «Поезд Победы» возвращается в Беларусь. Первая в мире интерактивная выставка на колесах, созданная в России, с 21 июня по 5 июля проедет по нашей стране в пятый раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За две недели уникальный состав сделает остановки в семи городах. Состав прибудет в Брест накануне Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. В Могилеве экспозиция откроется в День освобождения города, а в столице – в период празднования Дня Независимости. В графике движения также Барановичи, Гродно, Гомель и Витебск. В экспозиции 10 тематических вагонов. Каждый – отдельная глава летописи – от начала войны до Великой Победы. Историческая реальность воссоздана с помощью мультимедиа, световых и звуковых эффектов. Осмотр рассчитан на 45 минут и проходит с аудиогидом в группах до 12 человек.