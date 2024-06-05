Гигин: куда бы Александр Лукашенко ни прилетел, его везде принимают за своего, люди к нему тянутся

Вадим Гигин, директор Национальной библиотеки Беларуси:

Что удивительно, наш Президент, куда бы он не прилетел, его везде принимают за своего. Он везде может найти правильные слова. В Монголии, на Байкале, на Камчатку приедет – там найдет общий язык. Всегда. Люди к нему тянутся, люди к нему подходят. Посмотрите сейчас его африканские турне. Он тоже присматривается: там немножко другие традиции. Но быстро понимает вот эту ситуацию, обстановку, собеседника. Видно, как раскрываются люди. Там же тоже политики со своими вызовами, своими заботами. Они присматриваются, кто к ним приехал, что, как. Мне отрадно, как гражданину Беларуси, что твоего Президента вот так принимают. Как вот он недавно в Могилеве вспоминал его разговор с Фиделем.