Гигин: куда бы Александр Лукашенко ни прилетел, его везде принимают за своего, люди к нему тянутся
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим визит Лукашенко в Иркутск и совместные планы Беларуси и России. В эфире депутат Палаты представителей, председатель РГОО «Белорусское общество «Знание», генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.
Азаренок: в России любят Лукашенко, он всегда был и будет политиком общесоюзного масштаба. Подробности.
Вадим Гигин, директор Национальной библиотеки Беларуси:
Что удивительно, наш Президент, куда бы он не прилетел, его везде принимают за своего. Он везде может найти правильные слова. В Монголии, на Байкале, на Камчатку приедет – там найдет общий язык. Всегда. Люди к нему тянутся, люди к нему подходят. Посмотрите сейчас его африканские турне. Он тоже присматривается: там немножко другие традиции. Но быстро понимает вот эту ситуацию, обстановку, собеседника. Видно, как раскрываются люди. Там же тоже политики со своими вызовами, своими заботами. Они присматриваются, кто к ним приехал, что, как. Мне отрадно, как гражданину Беларуси, что твоего Президента вот так принимают. Как вот он недавно в Могилеве вспоминал его разговор с Фиделем.
Григорий Азаренок, СТВ:
Да, очень мощно!
Вадим Гигин:
Мощный, харазматичнейший человек. Один из самых крупных политиков, мыслителей политических XX века. И вот Президент вспоминал, как они сидели у него в кабинете и сутки почти беседовали. Мне много раз доводилось бывать на Кубе, здесь уже, слава богу, много кубинских делегаций приезжает, и мы с ними беседуем часто. И вот какие-то общие у нас есть воспоминания. Я горжусь тем, что наш Президент находил и находит язык с такими великими людьми. Это же целая эпоха, эпоха Александра Лукашенко, в которой нам с вами, Григорий Юрьевич, посчастливилось жить.
Гигин про значение визита Лукашенко в Монголию: наш лидер – символ борьбы с мировым гегемонизмом. Читайте здесь.