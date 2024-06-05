Брестский район стал обладателем Гран-при за звание лучшей племенной коровы

На выставке «Белагро» определили лучшую племенную корову молочной породы. Жюри работало на протяжении двух дней. Конкурс не новый и имеет свои традиции. За звание образцовой боролись 25 буренок из разных уголков Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только высокопродуктивные животные.

Молочных красавиц жюри оценивало по 18 критериям. Вымя, копыта, общий вид – все должно соответствовать титулу, в том числе показатели качества молока. Конкурс проводился среди животных в нескольких категориях, из которых определялись третьи, вторые и первые места. В этом году Гран-при завоевала корова по кличке Берестейка. Ее представило сельхозпредприятие «Агро-сад Рассвет» Брестского района. Ее наивысший суточный удой составляет 45 килограммов.

Как отмечает жюри, особенно порадовала в этом году Гомельская область – сельхоз предприятие «Агрокомбинат «Заря». Их буренки завоевали два первых места, второе и третье в разных номинациях.

Владислав Журо, зоотехник-селекционер сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Заря»:

Очень счастливы, не можем передать свои эмоции. Нашу корову зовут Ромашка, у нее наилучшая лактация – это оказалась вторая, наилучший удой – 15,5 тонны, суточный удой – 65 литров.

Наталья Сонич, начальник главного управления интенсификации животноводства и рыбохозяйственной деятельности Минсельхозпрода:

В этом году мы ожидаем прирост молока, ожидаем в сельхозорганизациях получить порядка 8,6 млн тон молока. Во всех категориях хозяйств – 8,8. Процент роста по сельскохозяйственным организациям составит почти 105 %.