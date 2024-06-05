Азарёнок: в России любят Лукашенко, он всегда был и будет политиком общесоюзного масштаба

Григорий Азаренок, СТВ:

Многие сегодня в интернете отметили, как же все-таки в России любят Александра Лукашенко. И это, безусловно, всегда остается, было и будет. Политик, как раньше говорили, общесоюзного масштаба. В России знают, любят, смотрят, ждут. Я это знаю по эфирам на Соловьев LIVE. Мне достаточно Батьку показывать. Люди просто в восторге, в абсолютном восторге.

Вадим Гигин, директор Национальной библиотеки Беларуси:

Там же еще кадры, как он с женщинами общался. Про фотографии он говорил. Но ведь Иркутск действительно центр силы. Среди прочего мы говорим о Пушкине сегодня (завтра Пушкинский день). А ведь Иркутск – это город другого русского гения – Валентина Григорьевича Распутина. Вы знаете, мне как-то попалась книга... Я вернулся из Иркутска, мне подарили книгу о Байкале. Я не посмотрел кто автор, и начал читать. И вдруг вижу, что это не просто какой-то журналист писал. Знаете, бывает: люди пишут книги всякие, юбилейные там.