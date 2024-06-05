Азарёнок: в России любят Лукашенко, он всегда был и будет политиком общесоюзного масштаба
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим визит Лукашенко в Иркутск и совместные планы Беларуси и России. В эфире депутат Палаты представителей, председатель РГОО «Белорусское общество «Знание», генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.
Григорий Азаренок, СТВ:
Многие сегодня в интернете отметили, как же все-таки в России любят Александра Лукашенко. И это, безусловно, всегда остается, было и будет. Политик, как раньше говорили, общесоюзного масштаба. В России знают, любят, смотрят, ждут. Я это знаю по эфирам на Соловьев LIVE. Мне достаточно Батьку показывать. Люди просто в восторге, в абсолютном восторге.
Вадим Гигин, директор Национальной библиотеки Беларуси:
Там же еще кадры, как он с женщинами общался. Про фотографии он говорил. Но ведь Иркутск действительно центр силы. Среди прочего мы говорим о Пушкине сегодня (завтра Пушкинский день). А ведь Иркутск – это город другого русского гения – Валентина Григорьевича Распутина. Вы знаете, мне как-то попалась книга... Я вернулся из Иркутска, мне подарили книгу о Байкале. Я не посмотрел кто автор, и начал читать. И вдруг вижу, что это не просто какой-то журналист писал. Знаете, бывает: люди пишут книги всякие, юбилейные там.
А я вижу такой стиль, очень крутой, который пробивает, цепляет за душу. Смотрю, Распутин написал книгу о Байкале. Это такой был фотоальбом. У Валентина Григорьевича, кстати, одно из любимых мест было – Белый дом, дом бывших иркутских генерал-губернаторов. Это, между прочим, в его времена была научная библиотека Иркутского университета. Потрясающий город, потрясающий культурный город. Вот, кстати, Иркутск, с одной стороны, промышленный город, ведь говорили о самолетостроении, о технологическом прорыве, говорили о совместных проектах. А с другой стороны – город, который сохранил какое-то невероятное количество русской красивейшей деревянно-городской архитектуры. Какие там дома. Вы видите.
У меня что-то осталось в памяти. Около 3 тысяч, могу ошибиться, таких домов и домов, где жили как раз-таки декабристы, которые именно там, в этих местах, проходили духовное перерождение. Когда формировалась новая русская интеллигенция. Невероятно красивый город! Я очень рад, что наш Президент находится там. И вы знаете, посмотрите график Александра Лукашенко: длинный перелет, очень напряженная рабочая поездка в Монголию. Это ведь только, знаете, дилетанты или какая-нибудь Роза Турарбекова, которая ничего не понимает во внешней политике и может рассуждать так поверхностно об этом визите.
Гигин про значение визита Лукашенко в Монголию: наш лидер – символ борьбы с мировым гегемонизмом. Подробности.