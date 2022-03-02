Где в Минске появятся новые поликлиники в 2022 году?

Новости Беларуси. В столице в 2022 году планируют ввести в эксплуатацию 10 объектов здравоохранения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В первом квартале намечено завершить строительство нового здания 9-й городской детской поликлиники, а также модернизацию подстанции скорой помощи на улице Кедышко, и здание 16-й поликлиники после капремонта с модернизацией.

Среди объектов также детская поликлиника на 480 посещений в смену в Сухарево и многопрофильная поликлиника в квартале Либкнехта – Хмелевского – Розы Люксембург – Лермонтова. Строительство этих учреждений завершится во втором квартале. Тогда же намечено ввести в эксплуатацию после модернизации помещение 1-й городской детской стоматологической поликлиники. На четвертый квартал запланирован ввод в эксплуатацию третьей очереди реконструкции неврологического корпуса 5-й городской клинической больницы.