«В детском саду надо уже рассказывать». Как ребёнку привить патриотизм?

Новости Беларуси. Патриотами становятся или рождаются? И когда инициатива любит инициатора? Нашли ответы на эти вопросы и не только, а также обсудили самые заметные события в студии программы «Большой город» на СТВ. Кристина Сущеня, СТВ:

Мне интересно услышать мнение каждого из наших гостей. Как для вас проявляется тот самый патриотизм? В чем? Потому что у Льва даже чехол на телефоне.

Константин Андрусевич, первый секретарь Московского районного комитета БРСМ:

Патриотизм – это любовь к своему ближнему, к своей семье. Это помощь при необходимости тем, кто в этом нуждается. Именно каждое из таких благих действий является патриотизмом и сплочает весь наш народ. Кристина Сущеня:

А для вас, Андрей Михайлович? Что вы закладываете суворовцам?

Андрей Горбатенко, начальник Минского суворовского военного училища:

Патриотизм – это внутреннее состояние человека, то есть это его осознанная готовность работать, служить, что-то делать в интересах своей страны. За станком, будь ты педагог. То есть это ты должен делать осознанно. Именно в этом, я считаю, и проявляется патриотизм. Вы задали вопрос: «Как вы это видите? В чем проявляется ваш патриотизм?» Мой патриотизм проявляется в том, что я для себя когда-то выбрал профессию офицера. Я стою сейчас в форме, я готов выполнить все поставленные задачи и осознанно, я повторюсь, стать, если это необходимо, на защиту своей страны. Именно это вкладываю, являясь руководителем Минского суворовского военного училища, я в основе своей деятельности при воспитании будущего поколения. Они должны осознанно выбрать будущую профессию, а мы заведомо предполагаем, что большинство должны выбрать профессию офицера. И они должны это сделать осознанно, чтобы эта профессия была не на пять лет, а на всю жизнь. Чтобы, если родина скажет: «Надо!», то они должны быть готовы качественно, правильно решить поставленную задачу. Приведу один пример, что 23 февраля, когда вся страна отмечала праздник День защитников Отечества, суворовцы Минского училища несли первый раз в своей жизни вахту у самой главной святыни нашего государства, у Вечного огня на площади Победы. И тем самым они прикоснулись к истокам и отдали свою дань и уважение тем старшим поколениям, которые с честью выполнили задачу по сохранению нашей страны для нас, для будущего поколения. Это мой патриотизм.

Илона Волынец, СТВ:

Андрей Михайлович, не все же дети попадают к вам, не все же становятся суворовцами. Посоветуйте мне, молодой маме, что мне делать со своими малышами? Как то самое чувство патриотизма развивать с ранних лет у малыша? Андрей Горбатенко:

У вас мальчики? Илона Волынец:

Да, мальчишки.

Андрей Горбатенко:

Чтобы они обязательно стали суворовцами, и мы поможем сделать из них настоящих патриотов. Вы правильно затронули этот вопрос. Патриотизм не формируется за один день. В детском саду надо уже рассказывать, что такое страна, почему ты живешь в этой стране, что такое родина, что родину не выбирают. И постепенно эта работа должна наращиваться. И тогда мы получим действительно настоящего гражданина своей страны, настоящего патриота, который будет понимать, что не страна для него, а он для страны. В этом, наверное, и основа. Поэтому вам, как молодой маме, рекомендую уже заняться формированием будущего патриота. Если ваш сын осознанно выберет профессию, решит выбрать профессию офицера, двери Минского суворовского военного училища открыты. Илона Волынец:

Спасибо.