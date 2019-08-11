«Гибридной ржи раньше мы и не видели». Как Витебской области удалось выйти на 2 место по урожайности зерновых в стране?

Новости Беларуси. Доля убранных площадей в Беларуси уже превысила 80 %. Намолот перешагнул отметку в 5 млн тонн зерна. Урожайность – более 32 центнеров с гектара, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

И еще одна интересная цифра. Витебская область вырвалась на второе место по урожайности сразу после Брестской. Результат заслуженный – в регионе много сделано, чтобы этого добиться. Например, ежегодно увеличиваются посевы гибридной ржи. Подробнее об этом нам расскажет наш корреспондент Анастасия Аласания. Двадцать лет в сельском хозяйстве, из них пять – на полях с гибридной рожью. Механизатор до сих пор не может поверить, что одно поле на севере страны может давать такую высокую урожайность. «Это уже что-то такое в крови». Особенности жизни комбайнёров в период уборочной кампании

Алексей Щуко, механизатор сельскохозяйственного предприятия «Свитино-ВМК»:

Гибридной ржи раньше-то мы не видели. Не знали, что она из себя представляет. Как выросла, посмотрели: практически та же самая, только урожайность лучше. Хозяйство в Бешенковичском районе было первым в Витебской области, которое высеяло гибридную рожь. По сути, брали «кота в мешке». Как себя поведет культура? Какую даст урожайность? Потребует ли дорогостоящего ухода? Вопросы, которые уже через год стали риторическими.

Людмила Мамойко, директор сельскохозяйственного предприятия «Свитино-ВМК»:

Ей выгодно заниматься. С 89 гектаров плаощади мы довели до 200 гектаров. Сейчас убираем сорт «Бона». Сорт радует, очень приятно.

Хорошая зимостойкость, неприхотливая к почвам, устойчивая к засухе и болезням. Полный озерненый колос. И до 12 стебельков из одного зернышка. Реальность превзошла все, даже самые смелые ожидания.

Анастасия Аласания, корреспондент:

Чтобы засеять рожью всего 1 гектар, необходимо 250 килограммов элитных семян. И всего 70 – гибридных. Да, стоят они дороже, но и результат куда выше. Например, на этом поле – урожайность 60 центнеров с гектара. А обычной ржи собрали бы в лучшем случае вдвое меньше. Удачный опыт коллег подхватили хозяйства по всей области. И пусть в сравнении с южными регионами страны здесь мелкая контурность полей, более низкие температуры, близко расположены грунтовые воды, неприхотливая гибридная рожь, на которую сделали ставку, по средней урожайности вывела северную часть Беларуси на лидирующие позиции. И по праву завоевала звание «золота витебских полей».

Иван Борис, начальник управления Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:

Свою нишу она уже заняла. Я уверен, что будет занимать и дальше. Если в предыдущем году мы высевали только 7,5 тысяч гектаров, то в этом мы уже высеяли, заложили – на площади 13,4 тысячи гектаров. И планы уже на осень этого года – свыше 20 тысяч гектаров. Это перспективное направление в качестве продовольственного зерна, в качестве комбикормов.





Рожь – урожайность повыше. Она пониже ростом, и идет комбайн намного легче, чем такую рожь молотить. Рост колоса тоже побольше. Гибрид целенаправленно «завоевывает» север. Пожалуй, нет таких хозяйств, где эту культуру еще не видели. А уж те, кто попробовал, ни за какие деньги не готов от нее отказаться. Так, в «Вымно» сегодня под уборку 400 гектаров. В следующем году эти площади увеличат почти вдвое.

Виталий Воробьев, директор филиала «Вымно» предприятия «Молоко г. Витебск»:

Пробовали с маленькой площади. Боялись, остерегались. С 25 гектаров начали и уже в первый год получили 76 центнеров с гектара. Опыт был положительный, люди оценили. На следующий год увеличили площади до 60 гектаров. И опыт был еще более знаменательным. Уже собрали 91 центнер с гектара.

Енох Токарец, главный агроном филиала «Вымно» предприятия «Молоко г. Витебск»:

Чтобы иметь хорошую урожайность, надо хорошо обработать почву, надо внести удобрения, надо применять пестициды в полном объеме. Надо хорошую технику. Ну и хороших агрономов с руководителями.

Урожайность гибрида считают даже соломой. С одного гектара убирают до 10 тонн. Она пригодится для подстилки животным. Само же зерно может давать до 96 центнеров с гектара. По сути, это живые деньги. И мы либо их бездумно тратим, закупая зерно за рубежом, либо продаем излишки и зарабатываем валюту. Это подчеркнул и Президент во время селекторного совещания с губернаторами. Восполнение кормовых запасов, нехватка топлива в АПК, внедрение новых технологий. Ключевые вопросы селекторного совещания у Президента

Мука из зерна нового урожая, в том числе и ржаная, на неделе начала поступать на витебский хлебозавод. Ежесуточно здесь выпекают 30 тонн только ржано-пшеничного или, как мы привыкли говорить, черного хлеба.

Ольга Павлюченко, главный технолог предприятия «Витебскхлебпром»:

В Беларуси традиция потребления ржано-пшеничных сортов, то и ставка делается именно на хлеба ржано-пшеничные. Очень много идет по линейке здорового питания или обогащенные хлеба.

35 наименований ежесуточно. В одни добавляют картофельное пюре – так булка дольше будет оставаться свежей. В другие – концентрат квасного сусла. В небольших количествах уникальный продукт делают в Полоцке.

Валентина Асташкевич, начальник отдела предприятия по производству напитков и концентратов:

Это концентрированные сахара зернового происхождения. Под воздействием ферментов в особых условиях крахмал злаков превращается в растворимые сахара, которые далее концентрируются в определенных условиях, и получаем вот такой продукт.

На то сусло и квасное, чтобы делать из него и настоящий домашний квас. Бодрящий, с ароматом хлебной корочки. А еще кондитеры добавляют его в отдельные виды печенья и пряников. Это хорошо для диабетиков или приверженцев правильного питания.

Сергей Куксов, директор предприятия по производству напитков и концентратов:

Сейчас мы не используем рожь, мы используем тритикале. В объеме это примерно 10 тонн в месяц. Но при проведении модернизации, кроме увеличения мощности производства в два раза, мы сможем и хотим использовать рожь, которая в удельном весе будет занимать 50 %. То есть, грубо говоря, 100 тонн ржи в месяц.

И если кому рожь противопоказана, так это курам. Их организм не способен переработать такое зерно. Потому для своих пернатых Валентина Бычкова выращивает пшеницу. Свиней и корову уже не держит, а так бы попробовала и гибридную рожь. Если бы селекционеры вывели ее лет 30 назад, вздыхает хозяйка, многих трудностей избежали бы сельчане.

Валентина Бычкова, житель Мазолово:

1990-е годы были очень тяжелыми. Как вспомню – вздрогну. У меня в это время дочка училась. Денег не хватало. Очень спасали нас свои приусадебные участки. Вот у кого они были, тот и выживал. Зерно в колхозах тогда уже не давали, спасали колхозный скот. А со своего приусадебного участка... У меня было в то время 3 гектара земли. Я сеяла травы, я сеяла зерновые гектар.

И несмотря на то, что цены на зерно и комбикорм сельчанам сегодня вполне доступны, Валентина каждый год 10 соток отдает под зерновые. Без такого – своего поля – она уже не представляет жизни. И в конце беседы еще раз это искренне подчеркнет.