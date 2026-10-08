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Новости по тегу #Новости Германии

Немецкая фарфоровая фабрика Kahla закрывается спустя более чем 180 лет работы
08 октября 2026 17:11

Немецкая фарфоровая фабрика Kahla закрывается спустя более чем 180 лет работы

В Германии зафиксировали рекордный рост числа отказников от военной службы
06 октября 2026 09:04

В Германии зафиксировали рекордный рост числа отказников от военной службы

В Берлине прошла акция протеста против милитаризации Германии
04 октября 2026 08:05

В Берлине прошла акция протеста против милитаризации Германии

Пользователи соцсетей раскритиковали тезисы Мерца о «российской угрозе»
02 октября 2026 15:19

Пользователи соцсетей раскритиковали тезисы Мерца о «российской угрозе»

В Германии отметили резкий рост цен на АЗС, несмотря на топливную скидку
02 октября 2026 07:01

В Германии отметили резкий рост цен на АЗС, несмотря на топливную скидку

В Германии участились кражи топлива с автозаправок
30 сентября 2026 17:13

В Германии участились кражи топлива с автозаправок

Уровень воды упал до 0 см! Рейн снова обмелел
30 сентября 2026 08:42

Уровень воды упал до 0 см! Рейн снова обмелел

Около 90% жителей Германии недовольны работой канцлера Фридриха Мерца
30 сентября 2026 08:03

Около 90% жителей Германии недовольны работой канцлера Фридриха Мерца

В центре Берлина прошла массовая демонстрация против социальной политики Мерца
27 сентября 2026 07:51

В центре Берлина прошла массовая демонстрация против социальной политики Мерца

Кража кабелей в Германии привела к коллапсу на ж/д
26 сентября 2026 13:38

Кража кабелей в Германии привела к коллапсу на ж/д

Автомобильный гигант Германии отзывает более 2 млн машин из-за дефекта
25 сентября 2026 17:20

Автомобильный гигант Германии отзывает более 2 млн машин из-за дефекта

Большинство жителей Германии считают, что Фридрих Мерц должен уйти в отставку с поста канцлера
23 сентября 2026 11:13

Большинство жителей Германии считают, что Фридрих Мерц должен уйти в отставку с поста канцлера