Новости по тегу #Новости Германии

Инвесторы прошли мимо, а около сотни сотрудников фабрики отправляются на биржу труда. Германия без российского топлива столкнулась с затяжным энергетическим кризисом.
С начала 2026 года поступило уже более 12 тысяч соответствующих заявлений – втрое больше, чем за весь 2025 год.
По оценкам полиции, накануне на улицы столицы вышли около 20 тысяч человек.
Канцлер Германии заявил, что Россия якобы ведет гибридные атаки и стремится посеять страх среди немцев, внести раскол в общество и подорвать устойчивость ФРГ
По данным СМИ, литр подорожал на 20 центов.
В Германии фиксируют всплеск так называемых топливных краж. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на ассоциацию операторов АЗС. Схема достаточно простая: водители заправляют бак и уезжают не расплатившись. Причем в рядах нарушителей не только молодежь, но и пожилые немцы.
Первыми пострадали те, кто живет рекой. Паром в Требуре из-за мелководья несколько дней простоял на приколе. Больше трех суток здесь расчищали русло, и затем рейсы возобновились, но в урезанном виде.
Правящий блок поддерживают 19% избирателей – такой низкий показатель фиксировали только 5 лет назад.
Люди выступают против курса на жесткую экономию.
На западе страны практически не ходят поезда, в том числе международные и дальнего следования.
В немецком автопроме нарастает кризис.
В Мекленбурге – Передней Померании партия канцлера впервые не смогла преодолеть 5-процентный порог и не попала в местный парламент.
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