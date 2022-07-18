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В Вооружённых Силах Беларуси продолжаются военные учения

18 июля 2022 06:34
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Новости Беларуси. Военные учения продолжаются в Вооруженных Силах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Вооружённых Силах Беларуси продолжаются военные учения-1

На полигоне Доманово прошли занятия по огневой подготовке с экипажами бронеавтомобилей «Дракон». Водителям военных внедорожников необходимо было преодолеть труднопроходимые маршруты. А наводчикам крупнокалиберных пулеметов поразить объекты условного неприятеля. С поставленной задачей подразделения справилось успешно.

В Вооружённых Силах Беларуси продолжаются военные учения-4

Павел Курочкин, водитель:
Машина предназначена для пересеченной местности. Легкобронированная машина экипажем восемь плюс два человека. Для быстрого реагирования и доставки подразделения в точку за наименее короткий период. Управляемость легкая, трансмиссия позволяет разгоняться до 100 километров в час за короткое время.

Такого рода учения способствуют повышению уровня подготовки воинских подразделений. Поэтому в Вооруженных Силах делают ставку на практику и регулярно проводят такие тренировки в белорусской армии.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Павел Курочкин # Фотофакт

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