В Вооружённых Силах Беларуси продолжаются военные учения

Новости Беларуси. Военные учения продолжаются в Вооруженных Силах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На полигоне Доманово прошли занятия по огневой подготовке с экипажами бронеавтомобилей «Дракон». Водителям военных внедорожников необходимо было преодолеть труднопроходимые маршруты. А наводчикам крупнокалиберных пулеметов поразить объекты условного неприятеля. С поставленной задачей подразделения справилось успешно.

Павел Курочкин, водитель:

Машина предназначена для пересеченной местности. Легкобронированная машина экипажем восемь плюс два человека. Для быстрого реагирования и доставки подразделения в точку за наименее короткий период. Управляемость легкая, трансмиссия позволяет разгоняться до 100 километров в час за короткое время.

Такого рода учения способствуют повышению уровня подготовки воинских подразделений. Поэтому в Вооруженных Силах делают ставку на практику и регулярно проводят такие тренировки в белорусской армии.