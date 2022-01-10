«Геополитическое положение». Почему на самом деле в Казахстане начались протесты?

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Казахстан почему стал жертвой революций, потому что впереди переговоры НАТО и России? Либо потому что в любом случае это одна из стран, которые окутывают Россию, так называемый пояс безопасности, который лучше всего и расшатать. Не получилось в Беларуси – пришли в Казахстан. Не получилось в Казахстане – наш Президент сегодня сказал, что готовятся Узбекистан.

Новости Беларуси. Кто раскручивает политический спиннер на постсоветском пространстве? Как связана международная повестка с предпосылками из прошлого? События в Казахстане стали поводом для теледискуссии 10 января в ток-шоу « По существу ».

Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:

Если только Казахстан брать, там есть целый ряд предпосылок. Я считаю, ключевая – его геополитическое положение вместе с теми ископаемыми, которые есть на этой территории. Вторая часть – это внутренние отношения, которые есть, и выбранная модель развития. В значительной степени преобладает модель, связанная с либеральным построением общества. Это такой многослойный пирог, в котором участвуют все: Турция, южане, Китай здесь рядом, Россия. Если мы посмотрим на это с точки зрения одного из проектов экономических (потому что не только сердцем, но и карманом надо чувствовать все, что происходит), мы увидим, что речь идет о попытке Великий шелковый путь прервать.

Кирилл Казаков:

То есть удар по России и Китаю?

Александр Ивановский:

Почему? По всем. Четверых одним ударом, как говорили раньше в сказках братьев Гримм. Ну и третий момент. Вы помните, совсем недавно у них проходили выборы, и там это прошло очень тихо. Мы еще после наших событий смотрели. В определенной степени была усыплена бдительность всего сообщества. Ну и целый ряд других факторов, которые мы, наверное, узнаем через год-два, ведь мы до сих пор тоже разбираемся в глубинных процессах, которые есть.

Конечно, центр единый, потому что мы видим, как работает тот же [экстремистский] канал, как работают Прибалтика, Украина, в которой очень переживают, что будут проблемы у них. Они пытаются прикрыться разными моментами, блогеры, помните, забрала служба, зуб ему выбила. Одновременно из этого дела сделана точка, из которой ведется информирование.