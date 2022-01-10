«Геополитическое положение». Почему на самом деле в Казахстане начались протесты?

Новости Беларуси. Кто раскручивает политический спиннер на постсоветском пространстве? Как связана международная повестка с предпосылками из прошлого? События в Казахстане стали поводом для теледискуссии 10 января в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Казахстан почему стал жертвой революций, потому что впереди переговоры НАТО и России? Либо потому что в любом случае это одна из стран, которые окутывают Россию, так называемый пояс безопасности, который лучше всего и расшатать. Не получилось в Беларуси – пришли в Казахстан. Не получилось в Казахстане – наш Президент сегодня сказал, что готовятся Узбекистан.
Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:
Если только Казахстан брать, там есть целый ряд предпосылок. Я считаю, ключевая – его геополитическое положение вместе с теми ископаемыми, которые есть на этой территории. Вторая часть – это внутренние отношения, которые есть, и выбранная модель развития. В значительной степени преобладает модель, связанная с либеральным построением общества. Это такой многослойный пирог, в котором участвуют все: Турция, южане, Китай здесь рядом, Россия. Если мы посмотрим на это с точки зрения одного из проектов экономических (потому что не только сердцем, но и карманом надо чувствовать все, что происходит), мы увидим, что речь идет о попытке Великий шелковый путь прервать.
Кирилл Казаков:
То есть удар по России и Китаю?
Александр Ивановский:
Почему? По всем. Четверых одним ударом, как говорили раньше в сказках братьев Гримм. Ну и третий момент. Вы помните, совсем недавно у них проходили выборы, и там это прошло очень тихо. Мы еще после наших событий смотрели. В определенной степени была усыплена бдительность всего сообщества. Ну и целый ряд других факторов, которые мы, наверное, узнаем через год-два, ведь мы до сих пор тоже разбираемся в глубинных процессах, которые есть.
Конечно, центр единый, потому что мы видим, как работает тот же [экстремистский] канал, как работают Прибалтика, Украина, в которой очень переживают, что будут проблемы у них. Они пытаются прикрыться разными моментами, блогеры, помните, забрала служба, зуб ему выбила. Одновременно из этого дела сделана точка, из которой ведется информирование.
Россия действительно хочет захватить Казахстан? Что на этот вопрос ответил военный аналитик – читайте здесь.