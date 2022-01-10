«Не выходите на лёд, если толщина льда менее 7 см». ОСВОД Минска дополнительно открыл два мобильных поста

Новости Беларуси. На зиму ОСВОД запустил работу двух мобильных постов. Они позволяют перекинуть силы и средства для спасения людей в потенциально опасные места, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На всех спасательных станциях подготовлены необходимые спецсредства: доски, аэролодки, судна на воздушной подушке. Совместно с администрациями районов возле водных объектов установили информационные стенды.

Провели информационную работу в школах и в трудовых коллективах. Работники МЧС, а также сотрудники МВД и ОСВОД регулярно проводят рейды. За зимний период 2021-го было предупреждено около 1 500 человек.

Юрий Штурхецкий, водолазный специалист Минской городской организации ОСВОД:

На нашем сайте Минской городской организации ОСВОД постоянно обновляется информация о толщине льда в районе действия спасательных станций. Пожалуйста, обращайте внимание на толщину льда, там указывается, есть ли промоины, трещины, какая толщина льда. Не выходите, пожалуйста, на лед, если толщина льда менее 7 сантиметров. Будьте осторожны также при рыбной ловле, когда идет большое скопление людей, не подходите близко друг к другу, не обуривайте себя большим количеством лунок.

За 2021 год с водоемов Минска не вернулось 15 человек. 7 рыбаков утонуло в зимний период с 2019 по 2021 год. Из них 4 были в нетрезвом состоянии.