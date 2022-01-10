Самое любимое лакомство – свежая морковь. Егерь о том, как увеличивают популяцию оленей в Солигорском районе

Новости Беларуси. В Солигорском районе в рамках госпрограммы «Белорусский лес» завезли 25 особей благородного оленя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Этот вид сейчас активно расселяют по районам Минской области, где популяция малочисленная или вообще отсутствует. О том, как освоились парнокопытные в Солигорском районе, узнала наш корреспондент Юлия Прима.

Константин Павлович Бобко охотник со стажем. Еще в молодости увлекся лесом. Потом охотой. Как сейчас помнит – самая крупная его добыча была лось. Так хобби переросло в образ жизни, и уже больше 7 лет Константин Павлович работает егерем. Со временем страсть к охоте подутихла, теперь он, наоборот, охраняет животных. Особая забота – олени.