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Самое любимое лакомство – свежая морковь. Егерь о том, как увеличивают популяцию оленей в Солигорском районе

10 января 2022 16:01
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Новости Беларуси. В Солигорском районе в рамках госпрограммы «Белорусский лес» завезли 25 особей благородного оленя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Этот вид сейчас активно расселяют по районам Минской области, где популяция малочисленная или вообще отсутствует.  

О том, как освоились парнокопытные в Солигорском районе, узнала наш корреспондент Юлия Прима.  

Самое любимое лакомство – свежая морковь. Егерь о том, как увеличивают популяцию оленей в Солигорском районе-1

Константин Павлович Бобко охотник со стажем. Еще в молодости увлекся лесом. Потом охотой. Как сейчас помнит – самая крупная его добыча была лось. Так хобби переросло в образ жизни, и уже больше 7 лет Константин Павлович работает егерем. Со временем страсть к охоте подутихла, теперь он, наоборот, охраняет животных. Особая забота – олени.  

Самое любимое лакомство – свежая морковь. Егерь о том, как увеличивают популяцию оленей в Солигорском районе-4

Константин Бобков, егерь Солигорского филиала Белорусского общества охотников и рыболовов:  
Осмотры ежедневные, потому что природа все-таки: может быть и волк, может быть и собака бродячая, которая может потревожить покой этих животных. Поставляем корм по мере поедания. Если у зверя уже кормушки и подкормочные площадки начинают пустеть, значит подвозим, подвожу не только я один, тут еще есть помощники, подвозим корма, морковку вот подвозим, овсяно-гороховые смеси, сено.  

Подробности в видеоматериале.  

# Животные # общество # Юлия Прима # Константин Бобков # Сергей Лахай # Фотофакт

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