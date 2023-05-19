Пионерскому движению – 101 год! В Беларуси в нём состоят более 70% школьников

Новости Беларуси. Они всегда готовы любить свою Родину, уважать старших, быть примером для младших. Пионерскому движению сегодня, 19 мая, 101 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашей стране это самая массовая детская организация. Слеты, костры, речевки, отряды – все это уникальная система становления личности, воспитания патриота. Пионерия – дело добровольное, но в этих рядах большинство школьников. Гордое звание носят более чем 70 %, по стране – 600 тысяч мальчиков и девочек, стремящихся к самореализации, желающих внести свой вклад в будущее Беларуси.