Прямой эфир

Пионерскому движению – 101 год! В Беларуси в нём состоят более 70% школьников

19 мая 2023 07:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Они всегда готовы любить свою Родину, уважать старших, быть примером для младших. Пионерскому движению сегодня, 19 мая, 101 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Пионерскому движению – 101 год! В Беларуси в нём состоят более 70% школьников-1

В нашей стране это самая массовая детская организация. Слеты, костры, речевки, отряды – все это уникальная система становления личности, воспитания патриота. Пионерия – дело добровольное, но в этих рядах большинство школьников. Гордое звание носят более чем 70 %, по стране – 600 тысяч мальчиков и девочек, стремящихся к самореализации, желающих внести свой вклад в будущее Беларуси.  

# Пионеры в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новое здание дежурной смены открыли в Республиканском отряде специального назначения «ЗУБР»
19 мая 2023 07:14

Новое здание дежурной смены открыли в Республиканском отряде специального назначения «ЗУБР»

«Я тебя не обеспечиваю?» Психолог рассказала, почему родители запрещают подростку работать
18 мая 2023 20:32

«Я тебя не обеспечиваю?» Психолог рассказала, почему родители запрещают подростку работать

Олег Корзун встретился с коллективом предприятия «Гаражи, автостоянки и парковки»
18 мая 2023 20:20

Олег Корзун встретился с коллективом предприятия «Гаражи, автостоянки и парковки»