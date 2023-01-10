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В Минске больше 1600 человек убирают дворовые территории от снега

10 января 2023 07:50
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Новости Беларуси. Более 1 600 человек и 125 единиц техники задействовано на уборке дворовых территорий утром 10 января в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске больше 1600 человек убирают дворовые территории от снега-1

Осадки не стали сюрпризом для коммунальных служб. Еще накануне синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Связано это не только со снегопадом, но и порывистым ветром. Его скорость местами по Беларуси может достигать до 20 метров в секунду. Речь прежде всего о восточной половине страны. В отдельных районах прогнозируется гололед, на дорогах местами гололедица. Такая погода заставляет быть предельно внимательными как водителей, так и пешеходов.

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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