В Минске больше 1600 человек убирают дворовые территории от снега

Новости Беларуси. Более 1 600 человек и 125 единиц техники задействовано на уборке дворовых территорий утром 10 января в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Осадки не стали сюрпризом для коммунальных служб. Еще накануне синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Связано это не только со снегопадом, но и порывистым ветром. Его скорость местами по Беларуси может достигать до 20 метров в секунду. Речь прежде всего о восточной половине страны. В отдельных районах прогнозируется гололед, на дорогах местами гололедица. Такая погода заставляет быть предельно внимательными как водителей, так и пешеходов.