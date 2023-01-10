Военные инженеры Беларуси навели понтонную переправу через Березину

Новости Беларуси. Название этой белорусской реки – у французов до сих пор имя нарицательное. Березина – именно при переправе через нее была сокрушена наполеоновская армия. События 1812 года – история. А ныне эта водная преграда недалеко от Борисова – место для учебных действий специалистов белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Считаные часы им потребовались, чтобы соединить берега. Погодные невзгоды для военнослужащих 7‑го инженерного полка Северо-западного оперативного командования оказались ни по чем.