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Военные инженеры Беларуси навели понтонную переправу через Березину

10 января 2023 07:32
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Новости Беларуси. Название этой белорусской реки – у французов до сих пор имя нарицательное. Березина – именно при переправе через нее была сокрушена наполеоновская армия. События 1812 года – история. А ныне эта водная преграда недалеко от Борисова – место для учебных действий специалистов белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные инженеры Беларуси навели понтонную переправу через Березину-1

Считаные часы им потребовались, чтобы соединить берега. Погодные невзгоды для военнослужащих 7‑го инженерного полка Северо-западного оперативного командования оказались ни по чем.

Военные инженеры Беларуси навели понтонную переправу через Березину-4

Виталий Глибоцкий, заместитель командира 7‑го инженерного полка:
Особенностью является наличие льда на реке. Лед может забиваться между понтонами, замки мешать закрывать. Поэтому особенность – убрать лед и шугу с берегов.

В итоге получилась мостовая переправа длиной около 60 метров, которая может выдержать до 60 тонн, к слову, танк весит меньше. Именно для продвижения боевых машин к месту выполнения учебных задач и проложили путь через реку инженеры.

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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