Военные инженеры Беларуси навели понтонную переправу через Березину

Новости Беларуси. Название этой белорусской реки – у французов до сих пор имя нарицательное. Березина – именно при переправе через нее была сокрушена наполеоновская армия. События 1812 года – история. А ныне эта водная преграда недалеко от Борисова – место для учебных действий специалистов белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Считаные часы им потребовались, чтобы соединить берега. Погодные невзгоды для военнослужащих 7‑го инженерного полка Северо-западного оперативного командования оказались ни по чем.
Виталий Глибоцкий, заместитель командира 7‑го инженерного полка:
Особенностью является наличие льда на реке. Лед может забиваться между понтонами, замки мешать закрывать. Поэтому особенность – убрать лед и шугу с берегов.
В итоге получилась мостовая переправа длиной около 60 метров, которая может выдержать до 60 тонн, к слову, танк весит меньше. Именно для продвижения боевых машин к месту выполнения учебных задач и проложили путь через реку инженеры.
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