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Отбирают лучшие, моют и дезинфицируют. Вот как производят «Чистые» яйца на «Солигорской птицефабрике»

10 января 2023 07:37
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Наталья Тушинская, кондитер:
Сегодня у нас в меню ванильный кекс. Для его приготовления нам понадобится сахар, мука, вишня и, конечно же, яйца.

Отбирают лучшие, моют и дезинфицируют. Вот как производят «Чистые» яйца на «Солигорской птицефабрике»-1

Упаковка «Чистых» – настоящая находка для кондитера.

Отбирают лучшие, моют и дезинфицируют. Вот как производят «Чистые» яйца на «Солигорской птицефабрике»-4

Как вкусно пахнет шоколадом! Сегодня у меня приятное соседство. Обожаю сладкие приключения, потому как у нас на «Солигорской птицефабрике» никаких авантюр. Все строго, стерильно и по расписанию!

Отбирают лучшие, моют и дезинфицируют. Вот как производят «Чистые» яйца на «Солигорской птицефабрике»-7

Елена Сидорчук, инженер по качеству ОАО «Солигорская птицефабрика»:
«Солигорская птицефабрика» первой в стране начала производство мытых и дезинфицированных куриных яиц. Построен новый цех, разработана технология производства, закуплено новое современное оборудование. В качестве сырья мы используем наши лучшие куриные яйца «Молодецкие», обогащенные органическим селеном. Яйца поступают из цеха сортировки в цех мойки. Преимущественно мы используем яйца первой категории. Вес одного яйца составляет от 55 до 65 граммов.

Отбирают лучшие, моют и дезинфицируют. Вот как производят «Чистые» яйца на «Солигорской птицефабрике»-10

Далее яйца проходят процесс ополаскивания чистой водой и сушки. Затем оператор проверяет яйца по качеству при помощи овоскопа. Это осуществляется с помощью просвечивания в специальном приборе.

Отбирают лучшие, моют и дезинфицируют. Вот как производят «Чистые» яйца на «Солигорской птицефабрике»-13

Оператор выкладывает лотки с яйцами на конвейер, а после нас ждет настоящая банька. Купаемся при температуре 45 градусов с определенной концентрацией дезинфицирующего раствора.

Отбирают лучшие, моют и дезинфицируют. Вот как производят «Чистые» яйца на «Солигорской птицефабрике»-16

Елена Сидорчук:
Срок годности куриных яиц, мытых и дезинфицированных, такой же, как у обычного яйца. Для диетических яиц он составляет семь суток, для столовых – 25 суток. Но главное отличие в том, что мытые яйца нужно обязательно хранить в холодильнике при температуре от 0 до 4 градусов Цельсия.

Отбирают лучшие, моют и дезинфицируют. Вот как производят «Чистые» яйца на «Солигорской птицефабрике»-19

С легким паром! Нарумяненных нас рассматривают на наличие дефектов внутреннего содержания, а также на скрытые микротрещины, которые не видны невооруженным глазом. Осталось заполучить маркировку и комфортабельное местечко в упаковке по 30 или 10 штук.

Отбирают лучшие, моют и дезинфицируют. Вот как производят «Чистые» яйца на «Солигорской птицефабрике»-22

Елена Сидорчук:
Ранее, когда мы только начинали выпуск этого продукта, нашими основными клиентами были кондитерские цеха розничных сетей, хлебопекарные производства либо сегмент HoReCa. В настоящее время мы также выпускаем яйца «Чистые». Этот продукт предназначен для конечного покупателя. Вы можете его приобрести во всех торговых сетях Беларуси – «Корона», Green, «Евроопт», «Соседи». Также мы экспортируем эту продукцию в Российскую Федерацию.

Отбирают лучшие, моют и дезинфицируют. Вот как производят «Чистые» яйца на «Солигорской птицефабрике»-25

Ну какова красота! Так приятно приносить людям радость! «Чистые» – от чистого сердца.

*На правах рекламы.

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# Реклама # общество # Наталья Тушинская # Елена Сидорчук # Фотофакт

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