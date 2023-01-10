Отбирают лучшие, моют и дезинфицируют. Вот как производят «Чистые» яйца на «Солигорской птицефабрике»

Наталья Тушинская, кондитер:

Сегодня у нас в меню ванильный кекс. Для его приготовления нам понадобится сахар, мука, вишня и, конечно же, яйца.

Упаковка «Чистых» – настоящая находка для кондитера.

Как вкусно пахнет шоколадом! Сегодня у меня приятное соседство. Обожаю сладкие приключения, потому как у нас на «Солигорской птицефабрике» никаких авантюр. Все строго, стерильно и по расписанию!

Елена Сидорчук, инженер по качеству ОАО «Солигорская птицефабрика»:

«Солигорская птицефабрика» первой в стране начала производство мытых и дезинфицированных куриных яиц. Построен новый цех, разработана технология производства, закуплено новое современное оборудование. В качестве сырья мы используем наши лучшие куриные яйца «Молодецкие», обогащенные органическим селеном. Яйца поступают из цеха сортировки в цех мойки. Преимущественно мы используем яйца первой категории. Вес одного яйца составляет от 55 до 65 граммов.

Далее яйца проходят процесс ополаскивания чистой водой и сушки. Затем оператор проверяет яйца по качеству при помощи овоскопа. Это осуществляется с помощью просвечивания в специальном приборе.

Оператор выкладывает лотки с яйцами на конвейер, а после нас ждет настоящая банька. Купаемся при температуре 45 градусов с определенной концентрацией дезинфицирующего раствора.

Елена Сидорчук:

Срок годности куриных яиц, мытых и дезинфицированных, такой же, как у обычного яйца. Для диетических яиц он составляет семь суток, для столовых – 25 суток. Но главное отличие в том, что мытые яйца нужно обязательно хранить в холодильнике при температуре от 0 до 4 градусов Цельсия.

С легким паром! Нарумяненных нас рассматривают на наличие дефектов внутреннего содержания, а также на скрытые микротрещины, которые не видны невооруженным глазом. Осталось заполучить маркировку и комфортабельное местечко в упаковке по 30 или 10 штук.

Елена Сидорчук:

Ранее, когда мы только начинали выпуск этого продукта, нашими основными клиентами были кондитерские цеха розничных сетей, хлебопекарные производства либо сегмент HoReCa. В настоящее время мы также выпускаем яйца «Чистые». Этот продукт предназначен для конечного покупателя. Вы можете его приобрести во всех торговых сетях Беларуси – «Корона», Green, «Евроопт», «Соседи». Также мы экспортируем эту продукцию в Российскую Федерацию.