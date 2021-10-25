Генсекретарь Amnesty International: «Скоро мы можем наблюдать сотни людей, умирающих от голода, холода и болезней»

Новости Беларуси. Европа не может найти цивилизованное решение миграционного кризиса. В своих проблемах Брюссель регулярно обвиняет в том числе и Беларусь, забывая о причинах возникшей ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На прошедшем на минувшей неделе саммите ЕС Минску снова пригрозили новым пакетом санкций, призвав вместе с тем вернуться к реализации соглашения о реадмиссии.

Юлия Алексеюк, СТВ:

Тем временем в организации потоков нелегальной миграции есть повод подозревать своих же. Так, жительница Польши пыталась перевезти в грузовике 42 мигранта: 31 мужчину, шесть женщин и пятерых детей, сообщили польские СМИ (подробнее здесь).

ООН осудила новый закон польского Сейма. Правозащитная организация Amnesty International также раскритиковала методы Польши в отношении мигрантов на границе. Так, генеральный секретарь Агнес Калламард заявила, что ООН должна потребовать расследования, а Всемирная продовольственная программа должна вмешаться и обеспечить гуманитарную помощь людям на польской границе.