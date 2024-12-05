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Губернатор Минской области представил нового руководителя Жодинского горисполкома

05 декабря 2024 14:04
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На внеочередной сессии Жодинского городского Совета депутатов губернатор Минской области Александр Турчин представил коллективу нового руководителя города машиностроителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Губернатор Минской области представил нового руководителя Жодинского горисполкома-2

Им стал Александр Цивако. Ранее он работал заместителем председателя Столбцовского райисполкома. Накануне глава государства дал согласие на назначение. Кандидатуру на сессии единогласно утвердили. Александр Турчин определил и первоочередные задачи. В ближайшее время город должен стать примером функционирования городского хозяйства. Необходимо оперативно решить вопрос с общественным транспортом, качеством воды и благоустройством улиц.

Губернатор Минской области представил нового руководителя Жодинского горисполкома-4

Александр Цивако, председатель Жодинского горисполкома:
Город один из областных, который динамично развивается и который требователен к себе и к тем людям, которые им управляют. Основная задача – понимание с коллективом, который работает, и те задачи, которые были выставлены ранее – их реализовать.

Губернатор Минской области представил нового руководителя Жодинского горисполкома-6

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Жодино – компактный, хороший город, относительно молодой, город машиностроителей. Безусловно, это моногород. Вся жизнь завязана на нашем флагмане машиностроении, на БЕЛАЗе. Конечно, от успешной работы предприятия зависит, как функционирует сам город.

По мнению губернатора, руководитель города должен быть внимателен к тем проблемам, которые есть в населенном пункте и волнуют население.

# Александр Цивако # Александр Турчин # Отставки и назначения в Беларуси

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