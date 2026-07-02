В Гомеле встретили участников патриотического проекта «Поезд Памяти»

«Поезд памяти» сделал остановку на перроне Гомеля. Сегодня, 2 июля, его пассажиры – 200 старшеклассников – знакомятся с культурным и историческим наследием города над Сожем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром участники проекта успели посетить мемориальный комплекс в деревне Красный Берег. Это место еще называют «Детской Хатынью»: в годы гитлеровской оккупации там действовал пересыльный концлагерь. Через него прошли почти две тысячи узников в возрасте от 8 до 14 лет.

Никита Ханевский, участник проекта «Поезд Памяти» (Беларусь): Это место напоминает нам о жертвах, которые были невинны в этой войне. Это дети. Сильное место, которое берет до дрожи.

Арина Голубева, участница проекта «Поезд Памяти» (Россия): Мы зашли в музей, посвященный детям войны. Было очень грустно, многие из нас плакали. Там вот эти фотографии с детьми худыми. Это было очень страшно.

Валерия Панявина, участница проекта «Поезд Памяти» (Россия):

Мне больше всего запомнился музей про детей войны. Меня до глубины души тронуло.

В программе путешествия по областному центру – экскурсия по дворцово-парковому ансамблю. Знакомство с предприятиями «Гомсельмаш» и «Спартак».