В Гродно волонтёры БРСМ помогают городским службам в подготовке рождественской ярмарки

Зимние праздники все ближе! В Гродно волонтеры помогают городским службам в подготовке рождественской ярмарки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она начнет работу в туристическом центре города – на площади Советской – уже со следующей недели. У организаторов осталось четыре дня на подготовку. Уже установлены больше 30 торговых павильонов в виде избушек. А чтобы создать атмосферу сказки и праздничного настроения, необходим новогодний декор. Волонтеры БРСМ крепили еловые ветки, развешивали шары и гирлянды. Формат для украшения единый, чтобы рождественская ярмарка стала стильным местом для покупок и развлечений.

Игнат Гошкало, волонтер БРСМ:

Сегодня мы с ребятами вышли помочь городу в подготовке к новогодним праздникам, украсить нашу площадь. И в дальнейшем, когда уже будут праздники, мы сможем пройти по площади Советской и увидеть то, что мы сделали своими руками.

На рождественской ярмарке в Гродно свою продукцию жителям и туристам предложат около двух десятков торговцев. К праздникам можно будет купить кулинарные изыски (некоторые из них будут готовить на открытом огне), сладости и ремесленные изделия.