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Горносько о «Времени наших побед»: я даже не сомневалась, что буду принимать участие

05 декабря 2024 10:49
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«Время наших побед»! Минск готовится принять грандиозное спортивно-развлекательное шоу, аналогов которому в стране еще не было, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Горносько о «Времени наших побед»: я даже не сомневалась, что буду принимать участие-2

Алина Горносько, бронзовый призер Олимпийских игр по художественной гимнастике:
Безусловно, я очень счастлива принимать участие в таком большом проекте. Меня переполняет гордость за то, что мы можем организовывать такие проекты, за то, какое количество человек здесь сейчас работает и трудится, мы с самого утра до самой ночи находимся на репетиции. Последние дни остаются до нашего шоу, это здорово. Я даже не сомневалась, что буду принимать участие. Я стою в большом количестве номеров, поэтому надеюсь, что все получится, все справятся, и все будет хорошо.

# Алина Горносько # Белорусские спортсмены # Государственная политика в области спорта

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