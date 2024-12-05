Горносько о «Времени наших побед»: я даже не сомневалась, что буду принимать участие

Алина Горносько, бронзовый призер Олимпийских игр по художественной гимнастике:

Безусловно, я очень счастлива принимать участие в таком большом проекте. Меня переполняет гордость за то, что мы можем организовывать такие проекты, за то, какое количество человек здесь сейчас работает и трудится, мы с самого утра до самой ночи находимся на репетиции. Последние дни остаются до нашего шоу, это здорово. Я даже не сомневалась, что буду принимать участие. Я стою в большом количестве номеров, поэтому надеюсь, что все получится, все справятся, и все будет хорошо.