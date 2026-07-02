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Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Мьянму

02 июля 2026 13:45
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Большая зарубежная командировка Александра Лукашенко продолжается. Борт №1 приземлился в Мьянме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Мьянму-2

Здесь состоятся переговоры Президента Беларуси с главой государства Мин Аун Хлайном. Лидеры стран, как планируется, проведут встречу в формате «один на один», обсудят вопросы дальнейшего сотрудничества в  разных сферах – промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, гуманитарной сфере. План совместных действий включает в себя конкретные мероприятия на ближайшие два года.

# Беларусь-Мьянма # Александр Лукашенко

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