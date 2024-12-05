Аналогов в стране ещё не было! Минск готовится принять спортивно-развлекательное шоу «Время наших побед»

«Время наших побед»! Минск готовится принять грандиозное спортивно-развлекательное шоу, аналогов которому в стране еще не было, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас проходят финальные репетиции. Олимпийские чемпионы и призеры мировых первенств предстанут как в привычных, так и новых амплуа. К примеру, Алина Горносько выступит с тремя номерами. Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио покажет гимнастическую композицию, которая подняла спортсменку на пьедестал главного старта четырехлетия. Кроме того, один из лидеров мировой художественной гимнастики порадует зрителей показательной программой.