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Аналогов в стране ещё не было! Минск готовится принять спортивно-развлекательное шоу «Время наших побед»

05 декабря 2024 10:46
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«Время наших побед»! Минск готовится принять грандиозное спортивно-развлекательное шоу, аналогов которому в стране еще не было, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас проходят финальные репетиции. Олимпийские чемпионы и призеры мировых первенств предстанут как в привычных, так и новых амплуа. К примеру, Алина Горносько выступит с тремя номерами. Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио покажет гимнастическую композицию, которая подняла спортсменку на пьедестал главного старта четырехлетия. Кроме того, один из лидеров мировой художественной гимнастики порадует зрителей показательной программой.

Аналогов в стране ещё не было! Минск готовится принять спортивно-развлекательное шоу «Время наших побед»-2

Участником шоу также станет двукратный олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Иван Литвинович и многие другие именитые белорусские спортсмены. Будут представлены различные виды спорта: эстетическая гимнастика, прыжки на акробатической дорожке и даже синхронное плавание. Свое мастерство продемонстрируют в том числе гости из России и Китая. Предусмотрено 12 блоков, которые содержат по несколько номеров. К слову, создавалось грандиозное действо руками исключительно наших режиссеров и постановщиков. Уже 7 декабря «Минск-Арену» заполнят около 7 тысяч зрителей, начало в 18.00.

# Белорусские спортсмены # Государственная политика в области спорта

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