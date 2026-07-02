В Пинске запустили серийное производство AGM-аккумуляторов

В канун Дня Независимости в Пинске открыли новое предприятие, где будут выпускать комплектующие для аккумуляторных батарей. Это современное роботизированное производство. Создано 75 новых рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В канун Дня Независимости в Пинске открыли новое предприятие, где будут выпускать комплектующие для аккумуляторных батарей. Это современное роботизированное производство. Создано 75 новых рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новое предприятие – пример, как эффективно может работать инициатива «Один район – один проект». Выпуск пластиковых комплектующих – это еще один шаг к глубокой локализации производства отечественных аккумуляторных батарей. Теперь она достигнет 95 %. На этих площадях смогут выпускать до трех миллионов комплектов деталей в год. Промышленное сердце нового производства – 12 роботизированных систем.
Александр Трояновский, директор предприятия по производству пластиковых комплектующих для аккумуляторных батарей:
Практически на каждом технологическом процессе присутствует уровень автоматизации, который замещает работу людей. Кроме поставок на белорусские предприятия уже ведутся поставки данной продукции и на российские заводы.
Праздник и на другой производственной площадке холдинга, где завершилась сложная трехэтапная модернизация предприятия в рамках инициативы «Один район – один проект». Это позволило развить полный производственный цикл, повысить уровень автоматизации и расширить линейку выпускаемой продукции. В частности, речь о крайне востребованных стартерных аккумуляторах по AGM-технологии для современных автомобилей.
Татьяна Рыбаченок, директор предприятия по выпуску аккумуляторных батарей:
Это наша, в первую очередь, технологическая безопасность. То есть мы замкнули полный цикл производства. На сегодняшний день мы работаем полностью на своей пластине. Ранее мы ее импортировали из стран Евросоюза. Второй наш этап – это реализация полностью нового продукта для нас. Это тяговые ячейки и сборка на их основе батарей.
Запуск после модернизации позволит принять на работу 280 человек. Сейчас на пинском предприятии приступили к амбициозной задаче: роботизации производственных мощностей. В планах – установка около 30 комплексов. Роботы исключат нахождение персонала в агрессивной среде. Из столицы белорусского Полесья аккумуляторы поставляются на конвейеры ведущих автопроизводителей.