В Пинске запустили серийное производство AGM-аккумуляторов

В канун Дня Независимости в Пинске открыли новое предприятие, где будут выпускать комплектующие для аккумуляторных батарей. Это современное роботизированное производство. Создано 75 новых рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новое предприятие – пример, как эффективно может работать инициатива «Один район – один проект». Выпуск пластиковых комплектующих – это еще один шаг к глубокой локализации производства отечественных аккумуляторных батарей. Теперь она достигнет 95 %. На этих площадях смогут выпускать до трех миллионов комплектов деталей в год. Промышленное сердце нового производства – 12 роботизированных систем.

Александр Трояновский, директор предприятия по производству пластиковых комплектующих для аккумуляторных батарей:

Практически на каждом технологическом процессе присутствует уровень автоматизации, который замещает работу людей. Кроме поставок на белорусские предприятия уже ведутся поставки данной продукции и на российские заводы. Праздник и на другой производственной площадке холдинга, где завершилась сложная трехэтапная модернизация предприятия в рамках инициативы «Один район – один проект». Это позволило развить полный производственный цикл, повысить уровень автоматизации и расширить линейку выпускаемой продукции. В частности, речь о крайне востребованных стартерных аккумуляторах по AGM-технологии для современных автомобилей.