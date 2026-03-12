Генпрокурор вручил первые паспорта юным спортсменам и отличникам учебы

В преддверии Дня Конституции по всей стране продолжают чествовать юных белорусов. Одна из церемоний состоялась в Минской городской ратуше. Главный документ гражданина Республики Беларусь получили 28 юношей и девушек из разных регионов страны. Это дети работников органов прокуратуры, добившиеся высоких результатов в учебной и общественной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В их числе отличники учебы, победители предметных олимпиад и творческих конкурсов, а также юные спортсмены. Паспорта в торжественной обстановке вручил генеральный прокурор Беларуси. Вместе с документами ребята получили памятные подарки.

Никита Коноревич, учащийся гимназии № 13 Минска:

Я никогда не забуду этот день. Он очень важен для меня. Я сегодня получил важный документ в моей жизни. Буду стараться все делать на благо нашего государства, учиться хорошо, заниматься спортом.