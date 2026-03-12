Генпрокурор вручил первые паспорта юным спортсменам и отличникам учебы
В преддверии Дня Конституции по всей стране продолжают чествовать юных белорусов. Одна из церемоний состоялась в Минской городской ратуше. Главный документ гражданина Республики Беларусь получили 28 юношей и девушек из разных регионов страны. Это дети работников органов прокуратуры, добившиеся высоких результатов в учебной и общественной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В их числе отличники учебы, победители предметных олимпиад и творческих конкурсов, а также юные спортсмены. Паспорта в торжественной обстановке вручил генеральный прокурор Беларуси. Вместе с документами ребята получили памятные подарки.
Никита Коноревич, учащийся гимназии № 13 Минска:
Я никогда не забуду этот день. Он очень важен для меня. Я сегодня получил важный документ в моей жизни. Буду стараться все делать на благо нашего государства, учиться хорошо, заниматься спортом.
Дмитрий Гора, генеральный прокурор Беларуси:
Когда я вручал паспорта, видел глаза ребят, видел, как они волновались, как переживали. Я уверен, что они запомнят этот день на всю жизнь. Они запомнят, что это было в канун Дня Конституции, в канун праздника нашего Основного закона, который устанавливает все наши традиционные ценности.
Акция «Мы – граждане Беларуси!» продлится по 15 марта. В этот день страна отметит День Конституции. Всего в рамках марафона обладателями главного документа станут более 3 тысяч ребят со всей страны.