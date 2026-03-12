Минск ратифицировал соглашение СНГ по обмену информацией между органами принудительного исполнения

Беларусь усиливает правовые механизмы сотрудничества со странами Содружества Независимых Государств. Президент подписал закон о ратификации соглашения СНГ, которое регулирует обмен информацией между органами принудительного исполнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ определяет порядок взаимодействия и перечень данных, которыми смогут обмениваться соответствующие структуры государств-участников. Речь идет об информации, связанной с исполнительными производствами, имущественным положением должников, их местом работы и местонахождении имущества. Ожидается, что реализация соглашения позволит повысить эффективность исполнения судебных решений и укрепит сотрудничество между странами СНГ в сфере правоприменительной практики.