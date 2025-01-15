Построить современные территориальные центры и развивать социальные услуги в регионах. В этом направлении работают в Минской области. Ведь главная ценность – это люди. Так, в Боровлянах открыли новое здание центра социального обслуживания населения. Качественную помощь смогут получать более 30 тысяч человек, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Подробнее Екатерина Ковальчук.

Просторные и светлые помещения, оснащенные необходимым оборудованием и техникой. Это новый территориальный центр социального обслуживания населения Минского района. Трехэтажное здание возводили с нуля. Сегодня это современный многофункциональный объект. Здесь ежедневно получать соцуслуги могут 250 человек. Работает шесть отделений.

Максим Туравцов, специалист по социальной работе Территориального центра социального обслуживания населения Минского района:

У нас есть комната физической реабилитации, которая наполнена различными тренажерами: беговая дорожка, велотренажер для людей с инвалидностью, которые даже не могут ходить, она автоматически приводится в действие, и ребята, которые сами не могут управлять своими ногами, могут с помощью этого велотренажера тоже физически развиваться.

В работе используют инновационные технологии. Так, например, на 3D-принтере изготавливают различные предметы, помогающие людям с инвалидностью в быту. Это держатели для вилок, ручек, стаканов.