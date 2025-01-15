В Боровлянах открыли новое здание центра социального обслуживания населения
Построить современные территориальные центры и развивать социальные услуги в регионах. В этом направлении работают в Минской области. Ведь главная ценность – это люди. Так, в Боровлянах открыли новое здание центра социального обслуживания населения. Качественную помощь смогут получать более 30 тысяч человек, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.
Подробнее Екатерина Ковальчук.
Просторные и светлые помещения, оснащенные необходимым оборудованием и техникой. Это новый территориальный центр социального обслуживания населения Минского района. Трехэтажное здание возводили с нуля. Сегодня это современный многофункциональный объект. Здесь ежедневно получать соцуслуги могут 250 человек. Работает шесть отделений.
Максим Туравцов, специалист по социальной работе Территориального центра социального обслуживания населения Минского района:
У нас есть комната физической реабилитации, которая наполнена различными тренажерами: беговая дорожка, велотренажер для людей с инвалидностью, которые даже не могут ходить, она автоматически приводится в действие, и ребята, которые сами не могут управлять своими ногами, могут с помощью этого велотренажера тоже физически развиваться.
В работе используют инновационные технологии. Так, например, на 3D-принтере изготавливают различные предметы, помогающие людям с инвалидностью в быту. Это держатели для вилок, ручек, стаканов.
Екатерина Ковальчук, корреспондент:
Научиться различать съедобные и ядовитые ягоды, грамотно вести себя на водоемах. В этом интерактивном классе подопечные отрабатывают навыки безопасного поведения на природе. Минимум текстовых и максимум визуальных материалов. Так информация запоминается лучше.
Подробности в видео.