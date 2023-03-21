«Свеча памяти». Акцию, посвящённую Хатынской трагедии, запустили в белорусском МИД

Новости Беларуси. Подвиг и потери белорусского народа в годы Великой Отечественной войны не забыты. Символичную акцию «Свеча памяти» запустили во внешнеполитическом ведомстве нашей страны в преддверии памятной даты – 80-летия со дня Хатынской трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские дипломаты отдают дань памяти соотечественникам, павшим от рук нацистских преступников. МИД, а также дипмиссии Беларуси за рубежом разместили публикации на своих страницах в соцсетях. Также на изображение памятника «Непокоренный человек» сменились фотографии профилей аккаунтов.

22 марта 1943-го деревню Хатынь окружили немецкие каратели. Всех жителей нацисты согнали в амбар и подожгли. В огне погибли 149 человек, включая 75 детей. Самому младшему не было и двух месяцев. Сегодня на месте погибшей деревни воздвигнут мемориальный комплекс как напоминание обо всех сожженных селах Беларуси, об ужасах войны и о том, как важно беречь мир.