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«Свеча памяти». Акцию, посвящённую Хатынской трагедии, запустили в белорусском МИД

21 марта 2023 11:54
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Новости Беларуси. Подвиг и потери белорусского народа в годы Великой Отечественной войны не забыты. Символичную акцию «Свеча памяти» запустили во внешнеполитическом ведомстве нашей страны в преддверии памятной даты – 80-летия со дня Хатынской трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Свеча памяти». Акцию, посвящённую Хатынской трагедии, запустили в белорусском МИД-1

Белорусские дипломаты отдают дань памяти соотечественникам, павшим от рук нацистских преступников. МИД, а также дипмиссии Беларуси за рубежом разместили публикации на своих страницах в соцсетях. Также на изображение памятника «Непокоренный человек» сменились фотографии профилей аккаунтов.

«Свеча памяти». Акцию, посвящённую Хатынской трагедии, запустили в белорусском МИД-4

22 марта 1943-го деревню Хатынь окружили немецкие каратели. Всех жителей нацисты согнали в амбар и подожгли. В огне погибли 149 человек, включая 75 детей. Самому младшему не было и двух месяцев. Сегодня на месте погибшей деревни воздвигнут мемориальный комплекс как напоминание обо всех сожженных селах Беларуси, об ужасах войны и о том, как важно беречь мир.

«Свеча памяти». Акцию, посвящённую Хатынской трагедии, запустили в белорусском МИД-7

22 марта в полдень по всей стране пройдет минута молчания по жертвам Хатынской трагедии. Присоединиться может каждый.

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# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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