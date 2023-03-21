Более 1000 большегрузов скопилось на белорусской границе на въезд в ЕС

Европейские таможенники игнорируют нормы пропуска авто, из-за чего люди вынуждены сутками простаивать в очередях на границе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, возможности въехать в страны Евросоюза ожидают свыше тысячи большегрузов, сообщает Госпогранкомитет.

Самое загруженное направление – польский пункт пропуска «Кукурыки» («Козловичи»). За сутки контрольные службы сопредельной стороны оформили лишь 47 % фур от нормы. Не торопятся пропускать машины и литовцы. В «Котловке», «Каменном Логе», «Беняконях» и «Привалке» застряли десятки грузоперевозчиков. Всего 34 % авто смогли продолжить путь по данным маршрутам.