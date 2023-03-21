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Более 1000 большегрузов скопилось на белорусской границе на въезд в ЕС

21 марта 2023 11:33
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Европейские таможенники игнорируют нормы пропуска авто, из-за чего люди вынуждены сутками простаивать в очередях на границе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, возможности въехать в страны Евросоюза ожидают свыше тысячи большегрузов, сообщает Госпогранкомитет.

Более 1000 большегрузов скопилось на белорусской границе на въезд в ЕС-1

Самое загруженное направление – польский пункт пропуска «Кукурыки» («Козловичи»). За сутки контрольные службы сопредельной стороны оформили лишь 47 % фур от нормы. Не торопятся пропускать машины и литовцы. В «Котловке», «Каменном Логе», «Беняконях» и «Привалке» застряли десятки грузоперевозчиков. Всего 34 % авто смогли продолжить путь по данным маршрутам.

Более 1000 большегрузов скопилось на белорусской границе на въезд в ЕС-4

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# Пункты пропуска на границе Беларуси # общество # Фотофакт

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