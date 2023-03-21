5-й сезон Международного конкурса стартапов StartUp Heart принимает заявки. Что получит победитель?

Стартовал прием заявок на пятый сезон Международного конкурса стартапов StartUp Heart. Организатором выступает экономический факультет Белорусского государственного университета. Принять участие могут старшеклассники, студенты и молодые специалисты до 30 лет.

Юлия Катион, студентка экономического факультета БГУ, руководитель конкурса StartUp Heart:

Основное отличие стартапов от начинающего бизнеса в том, что идея должна быть инновационной. Большой плюс нашего проекта в том, что мы принимаем стартапы как на любых стадиях, так и из любых сфер. Нет разницы, это проект в сфере медицины или это IT-продукт. Мы принимаем в том числе и социальные проекты, основное условие – инновация.

Сам конкурс пройдет в два этапа. Первый – образовательная программа для всех участников, второй – личные менторские сессии и консультации по проектам. Юлия Катион:

Менторами нашего проекта, как правило, являются предприниматели, бизнесмены Беларуси, какие-то специалисты из узких областей. Допустим, специалисты в сфере маркетинга, проджект-менеджеры и в том числе преподаватели экономического факультета.

Сергей Дробышевский, старший преподаватель экономического факультета БГУ, куратор конкурса StartUp Heart​​​​​​​:

Студенты сами ищут инвесторов, менторов, компании-партнеры, которые в обмен на контакт с аудиторией и свое продвижение помогают проектам, которые имеют больший потенциал. Формируется пул денежных средств из средств, которые предоставляют инвесторы. Также они иногда предоставляют услуги – экспертные консультации, помощь, которая необходима молодым начинающим проектам.

Как продвигается проект и насколько хорошо выполняются рекомендации менторов, в финале оценит жюри. Победителю – реализация и запуск проекта.