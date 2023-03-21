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5-й сезон Международного конкурса стартапов StartUp Heart принимает заявки. Что получит победитель?

21 марта 2023 12:03
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Стартовал прием заявок на пятый сезон Международного конкурса стартапов StartUp Heart. Организатором выступает экономический факультет Белорусского государственного университета. Принять участие могут старшеклассники, студенты и молодые специалисты до 30 лет.

5-й сезон Международного конкурса стартапов StartUp Heart принимает заявки. Что получит победитель?-1

Юлия Катион, студентка экономического факультета БГУ, руководитель конкурса StartUp Heart:
Основное отличие стартапов от начинающего бизнеса в том, что идея должна быть инновационной. Большой плюс нашего проекта в том, что мы принимаем стартапы как на любых стадиях, так и из любых сфер. Нет разницы, это проект в сфере медицины или это IT-продукт. Мы принимаем в том числе и социальные проекты, основное условие инновация.

5-й сезон Международного конкурса стартапов StartUp Heart принимает заявки. Что получит победитель?-4

Сам конкурс пройдет в два этапа. Первый – образовательная программа для всех участников, второй – личные менторские сессии и консультации по проектам.

Юлия Катион:
Менторами нашего проекта, как правило, являются предприниматели, бизнесмены Беларуси, какие-то специалисты из узких областей. Допустим, специалисты в сфере маркетинга, проджект-менеджеры и в том числе преподаватели экономического факультета.

5-й сезон Международного конкурса стартапов StartUp Heart принимает заявки. Что получит победитель?-7

Сергей Дробышевский, старший преподаватель экономического факультета БГУ, куратор конкурса StartUp Heart​​​​​​​:
Студенты сами ищут инвесторов, менторов, компании-партнеры, которые в обмен на контакт с аудиторией и свое продвижение помогают проектам, которые имеют больший потенциал. Формируется пул денежных средств из средств, которые предоставляют инвесторы. Также они иногда предоставляют услуги экспертные консультации, помощь, которая необходима молодым начинающим проектам.

5-й сезон Международного конкурса стартапов StartUp Heart принимает заявки. Что получит победитель?-10

Как продвигается проект и насколько хорошо выполняются рекомендации менторов, в финале оценит жюри. Победителю – реализация и запуск проекта.

5-й сезон Международного конкурса стартапов StartUp Heart принимает заявки. Что получит победитель?-13

Светлана Долюк, финалист конкурса StartUp Heart​​​​​​​:
Я участвовала в 2020 году, это был второй конкурс, и стала финалистом. Я пришла с идеей создать единую базу, единый реестр экологических маршрутов страны и воплотить это в виде мобильного приложения с навигацией по маршрутам. Самая главная помощь, которую мы получили на этом конкурсе, мы нашли программиста и бизнес-аналитика.

Отправить заявку можно до 31 марта на сайте проекта.

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# Инновации # общество # Сергей Дробышевский # Светлана Долюк # Вероника Макаревич # Фотофакт

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