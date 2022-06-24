«Уже три несчастных случая». Чем опасна ловля рыбы под ЛЭП?

Кто рано встает, у того уже клюет. Вот и у нашей съемочной группы этим утром хороший улов – пара-тройка рыбаков-нарушителей.

– Добрый день! Меня зовут Мария, я корреспондент. Как улов у вас сегодня?

– Никак.

– Почему выбрали именно это место для рыбалки?

– Я здесь постоянно бываю, просто отдохнуть, с людьми пообщаться.

– Почему выбрали именно это место?

– Оно недалеко от остановки.

– Вы обращали внимание на окружающую территорию, что здесь недалеко линия электропередачи? Здесь категорически запрещается рыбачить.

– Это непосредственно под высоковольтной линией, но она от нас… Золотое правило рыбалки гласит: не испытывай удачу возле ЛЭП. Но как выяснилось…

– Рыбачить вблизи линии электропередачи опасно для жизни. Это вам повезло. Я думала, вы целенаправленно здесь остановились. Допустимая норма – 10 метров. Или вы не знали?

– Нет, я знал, но дело в том, что туда просто неудобно идти.

– А если бы было удобно?

– Конечно, пошли бы, наверное. Улов дороже жизни. Мы не верили тому, что слышали. И ведь на крючок самонадеянности попадаются десятки халатных любителей речной добычи. Ежемесячно сводки новостей ужасают оглушительными заголовками. Количество печальных историй неумолимо растет.

Сергей Василевский, директор филиала Госэнергогазнадзора по г. Минску и Минской области:

Вблизи линии электропередачи, особенно высоковольтных, 110 киловольт. К сожалению, с началом летнего сезона и открытием рыбацкого сезона произошло уже три несчастных случая в республике. Первый произошел 24 мая в Белыничском районе Могилевской области. Мужчина-рыбак 1979 года рождения при осуществлении рыбной ловли коснулся удилищем провода линии 110 киловольт, был поражен смертельно электрическим током. Второй случай произошел в Солигорском районе. Мужчина 1952 года рождения при движении к месту рыбалки разложил удилище, с высоко поднятым вверх удилищем проходил под линией 110 киловольт, приблизился на недопустимое расстояние, тоже был поражен электрическим током. Третий случай произошел 8 июня в Бобруйском районе Могилевской области. Мужчина рыбачил на озере, также коснулся удилищем линии 110 киловольт, был поражен электрическим током. К сожалению, никого из рыбаков спасти не удалось. Не останавливают горе-рыбаков ни гибель товарищей, ни запрещающие знаки. К нашей профилактической беседе подключаются сотрудники Минскэнерго и энергогазнадзора.

– Вы, забрасывая леску в воду, можете забросить ее на провода.

– Каким образом? Если здесь до проводов метров 35-40. Я даже если очень захочу туда попасть, вряд ли доброшу.

– Есть случаи, когда люди уже забрасывали.

Анатолий Никитенко, заместитель главного инженера по работе с персоналом РУП «Минскэнерго»:

Как показывает практика, до таких рыбаков очень сложно достучаться. Они считают, что все знают. На знаки не обращают внимание, хотя они везде стоят в этих местах пересечения с воздушными линиями на водоемах. Но мы стараемся все равно продолжать нашу работу. Устанавливаем знаки на возможных подходах к рыбной ловле, в рыбных магазинах памятки раскладываем. С окраины столицы «забрасываем удочку» вглубь города. Посмотрим, как обстоят дела в парковых зонах. Лошица. Тут же в наши «журналистские сети» попадается рыбак.

Наталья Тростянко, заместитель главного инженера – начальник областной энергогазинспекции филиала Госэнергогазнадзора по г. Минску и Минской области:

Вы находитесь в охранной зоне линии электропередачи, охранная зона – 10 метров.

– Знаки стоят до. Наталья Тростенко:

Мы учтем ваши пожелания. Значит будет стоять знак до.