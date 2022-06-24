«Уже три несчастных случая». Чем опасна ловля рыбы под ЛЭП?

Кто рано встает, у того уже клюет. Вот и у нашей съемочной группы этим утром хороший улов – пара-тройка рыбаков-нарушителей.
Кто рано встает, у того уже клюет. Вот и у нашей съемочной группы этим утром хороший улов – пара-тройка рыбаков-нарушителей.
– Добрый день! Меня зовут Мария, я корреспондент. Как улов у вас сегодня?
– Никак.
– Почему выбрали именно это место для рыбалки?
– Я здесь постоянно бываю, просто отдохнуть, с людьми пообщаться.
– Почему выбрали именно это место?
– Оно недалеко от остановки.
– Вы обращали внимание на окружающую территорию, что здесь недалеко линия электропередачи? Здесь категорически запрещается рыбачить.
– Это непосредственно под высоковольтной линией, но она от нас…
Золотое правило рыбалки гласит: не испытывай удачу возле ЛЭП. Но как выяснилось…
– Рыбачить вблизи линии электропередачи опасно для жизни. Это вам повезло. Я думала, вы целенаправленно здесь остановились. Допустимая норма – 10 метров. Или вы не знали?
– Нет, я знал, но дело в том, что туда просто неудобно идти.
– А если бы было удобно?
– Конечно, пошли бы, наверное.
Улов дороже жизни. Мы не верили тому, что слышали. И ведь на крючок самонадеянности попадаются десятки халатных любителей речной добычи. Ежемесячно сводки новостей ужасают оглушительными заголовками. Количество печальных историй неумолимо растет.
Сергей Василевский, директор филиала Госэнергогазнадзора по г. Минску и Минской области:
Вблизи линии электропередачи, особенно высоковольтных, 110 киловольт. К сожалению, с началом летнего сезона и открытием рыбацкого сезона произошло уже три несчастных случая в республике.
Первый произошел 24 мая в Белыничском районе Могилевской области. Мужчина-рыбак 1979 года рождения при осуществлении рыбной ловли коснулся удилищем провода линии 110 киловольт, был поражен смертельно электрическим током.
Второй случай произошел в Солигорском районе. Мужчина 1952 года рождения при движении к месту рыбалки разложил удилище, с высоко поднятым вверх удилищем проходил под линией 110 киловольт, приблизился на недопустимое расстояние, тоже был поражен электрическим током.
Третий случай произошел 8 июня в Бобруйском районе Могилевской области. Мужчина рыбачил на озере, также коснулся удилищем линии 110 киловольт, был поражен электрическим током.
К сожалению, никого из рыбаков спасти не удалось.
Не останавливают горе-рыбаков ни гибель товарищей, ни запрещающие знаки. К нашей профилактической беседе подключаются сотрудники Минскэнерго и энергогазнадзора.
– Вы, забрасывая леску в воду, можете забросить ее на провода.
– Каким образом? Если здесь до проводов метров 35-40. Я даже если очень захочу туда попасть, вряд ли доброшу.
– Есть случаи, когда люди уже забрасывали.
Анатолий Никитенко, заместитель главного инженера по работе с персоналом РУП «Минскэнерго»:
Как показывает практика, до таких рыбаков очень сложно достучаться. Они считают, что все знают. На знаки не обращают внимание, хотя они везде стоят в этих местах пересечения с воздушными линиями на водоемах. Но мы стараемся все равно продолжать нашу работу. Устанавливаем знаки на возможных подходах к рыбной ловле, в рыбных магазинах памятки раскладываем.
С окраины столицы «забрасываем удочку» вглубь города. Посмотрим, как обстоят дела в парковых зонах. Лошица. Тут же в наши «журналистские сети» попадается рыбак.
Наталья Тростянко, заместитель главного инженера – начальник областной энергогазинспекции филиала Госэнергогазнадзора по г. Минску и Минской области:
Вы находитесь в охранной зоне линии электропередачи, охранная зона – 10 метров.
– Знаки стоят до.
Наталья Тростенко:
Мы учтем ваши пожелания. Значит будет стоять знак до.
Первая маленькая победа. Нам все же удалось достучаться. Рыбак покинул запрещенную территорию.
Анатолий Никитенко:
Также при прикосновении удилищем воздушной линии электропередачи происходит короткое замыкание, отключение, при этом погашается большое число потребителей, которые питаются по данной воздушной линии. Это не дало отпуска электроэнергии нашим потребителям, останавливаются предприятия, медучреждения. Это наносит экономический ущерб всему государству.
Будьте бдительны. Ведь никакая золотая рыбка не сохранит вам жизнь.