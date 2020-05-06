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Генпрокурор Беларуси возложил цветы к мемориалу в Брестской крепости в память о погибших воинах

06 мая 2020 14:25
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Новости Беларуси. В Беларуси всю предпраздничную неделю проходят сотни мероприятий в преддверии 75-летия Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, сегодня, 6 мая память погибших почтили в Брестской крепости. Она первой приняла удар гитлеровских войск. Штурмовые группы немцев ворвались туда на рассвете.

Генпрокурор Беларуси возложил цветы к мемориалу в Брестской крепости в память о погибших воинах-1

Генпрокурор Беларуси возложил цветы к мемориалу в Брестской крепости в память о погибших воинах-3

Генпрокурор Беларуси возложил цветы к мемориалу в Брестской крепости в память о погибших воинах-5

Противник рассчитывал захватить цитадель за восемь часов, но мужество и несокрушимый дух защитников нарушили эти планы. Крепость оборонялась больше месяца. И это был первый, но знаковый вклад в общую Победу.

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Под мемориальными плитами покоятся останки больше тысячи героев. Преклонить колено к Вечному огню и положить цветы к ним ежегодно приезжают тысячи потомков героев-победителей. Сегодня в их числе был и генеральный прокурор нашей страны.

Генпрокурор Беларуси возложил цветы к мемориалу в Брестской крепости в память о погибших воинах-8

Генпрокурор Беларуси возложил цветы к мемориалу в Брестской крепости в память о погибших воинах-10

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:
В Бресте я нахожусь с рабочим визитом, я приезжал на предприятие – были вопросы по поручению Президента. Естественно, я не мог не воспользоваться случаем, чтобы возложить цветы.

Многие люди посещают города, посещают такие знаковые места, отдают дань памяти и уважения. Это очень важный момент. Важно, чтобы мы не забывали.

Генпрокурор Беларуси возложил цветы к мемориалу в Брестской крепости в память о погибших воинах-13

Генпрокурор Беларуси возложил цветы к мемориалу в Брестской крепости в память о погибших воинах-15

В Бресте генеральный прокурор также посетил электроламповый завод, который последние несколько лет находится в непростом экономическом положении. На предприятии обсудили проблемные вопросы и механизм их решения.

# Великая Отечественная война # общество # Александр Конюк # Фотофакт

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