Генпрокурор Беларуси возложил цветы к мемориалу в Брестской крепости в память о погибших воинах

Так, сегодня, 6 мая память погибших почтили в Брестской крепости. Она первой приняла удар гитлеровских войск. Штурмовые группы немцев ворвались туда на рассвете.

Новости Беларуси. В Беларуси всю предпраздничную неделю проходят сотни мероприятий в преддверии 75-летия Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Противник рассчитывал захватить цитадель за восемь часов, но мужество и несокрушимый дух защитников нарушили эти планы. Крепость оборонялась больше месяца. И это был первый, но знаковый вклад в общую Победу.

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