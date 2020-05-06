Анатолий Лаппо на церемонии возложения цветов в Минске: Для меня лично это праздник. Воевали оба моих деда

Новости Беларуси. Беларусь готовится к важнейшей исторической дате – 75-летию Великой Победы. Мы вспоминаем тех, кто ценой собственной жизни освободил планету от фашизма и завоевал мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главные торжества ждем 9 мая, но уже сейчас праздничные мероприятия охватили всю страну.

Так, накануне юбилея Великой Победы память погибших в кровопролитной войне почтили и пограничники. Это своего рода «спасибо» всем тем, кто в нечеловеческих условиях и на пределе возможностей за общую Победу боролись, как могли.

Цветы участники акции «Беларусь помнит. Помним каждого» возложили к братской могиле и памятному знаку на бульваре Толбухина в Минске. Участие в церемонии принял и председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. Именно в этом месте захоронено более 10 тысяч советских солдат, партизан и мирных жителей, жестоко измученных и расстрелянных немцами.

Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси:

Для меня лично это праздник и, конечно, праздник со слезами на глазах. Воевали оба моих деда, сначала в партизанах, потом в Красной армии. Один вернулся, а второй погиб. Это память наша. Если бы не было памяти, то мы бы с вами сегодня так не жили. Это праздник всего народа. И забыть мы ни в коем случае не можем.

Возьмите пограничников – как забыть? Если практически все заставы в первые дни войны погибли. Хотя фашисты отводили на захват застав 30 минут, а заставы держались сутки, двое и больше. Это наша память. Без памяти мы никто.