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Анатолий Лаппо на церемонии возложения цветов в Минске: Для меня лично это праздник. Воевали оба моих деда

06 мая 2020 11:15
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Новости Беларуси. Беларусь готовится к важнейшей исторической дате – 75-летию Великой Победы. Мы вспоминаем тех, кто ценой собственной жизни освободил планету от фашизма и завоевал мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главные торжества ждем 9 мая, но уже сейчас праздничные мероприятия охватили всю страну.

Анатолий Лаппо на церемонии возложения цветов в Минске: Для меня лично это праздник. Воевали оба моих деда-1

Анатолий Лаппо на церемонии возложения цветов в Минске: Для меня лично это праздник. Воевали оба моих деда-3

Анатолий Лаппо на церемонии возложения цветов в Минске: Для меня лично это праздник. Воевали оба моих деда-5

Так, накануне юбилея Великой Победы память погибших в кровопролитной войне почтили и пограничники. Это своего рода «спасибо» всем тем, кто в нечеловеческих условиях и на пределе возможностей за общую Победу боролись, как могли.

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Анатолий Лаппо на церемонии возложения цветов в Минске: Для меня лично это праздник. Воевали оба моих деда-8

Цветы участники акции «Беларусь помнит. Помним каждого» возложили к братской могиле и памятному знаку на бульваре Толбухина в Минске. Участие в церемонии принял и председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. Именно в этом месте захоронено более 10 тысяч советских солдат, партизан и мирных жителей, жестоко измученных и расстрелянных немцами.

Анатолий Лаппо на церемонии возложения цветов в Минске: Для меня лично это праздник. Воевали оба моих деда-11

Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси:
Для меня лично это праздник и, конечно, праздник со слезами на глазах. Воевали оба моих деда, сначала в партизанах, потом в Красной армии. Один вернулся, а второй погиб. Это память наша. Если бы не было памяти, то мы бы с вами сегодня так не жили. Это праздник всего народа. И забыть мы ни в коем случае не можем.

Возьмите пограничников – как забыть? Если практически все заставы в первые дни войны погибли. Хотя фашисты отводили на захват застав 30 минут, а заставы держались сутки, двое и больше. Это наша память. Без памяти мы никто.

Анатолий Лаппо на церемонии возложения цветов в Минске: Для меня лично это праздник. Воевали оба моих деда-14

Анатолий Лаппо на церемонии возложения цветов в Минске: Для меня лично это праздник. Воевали оба моих деда-16

Анатолий Лаппо на церемонии возложения цветов в Минске: Для меня лично это праздник. Воевали оба моих деда-18

Анатолий Лаппо на церемонии возложения цветов в Минске: Для меня лично это праздник. Воевали оба моих деда-20

Кроме того, празднование Дня Великой Победы пройдет во всех воинских частях и подразделениях пограничников. Так, военнослужащие отряда пограничного контроля «Минск» почтут память советского народа в Белыничском районе. Там во время войны дотла была сожжена деревня.

Акция «Беларусь помнит. Помним каждого» продолжается по всей стране. К участию присоединяются неравнодушные белорусы.

# Великая Отечественная война # общество # Анатолий Лаппо # Фотофакт

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