«Один ДОТ строился за месяц-два. Всё вручную». Как создавали Минский укрепрайон

Линия Сталина. Название этого оборонительного сооружения на слуху у многих. Оно должно было стать непроходимым препятствием на пути у противника.
Линия Сталина. Название этого оборонительного сооружения на слуху у многих. Оно должно было стать непроходимым препятствием на пути у противника.
Вероника Сайко, корреспондент СТВ:
В нашем регионе тоже остался след Линии Сталина – это Минский укрепрайон. Он состоит из трехсот двадцати шести сооружений – пулеметных и артиллерийских дотов и противотанковых конструкций, объединенных в одну цепь. Ее протяженность 140 километров. Сейчас отреставрированы и включены в различные музейные комплексы только 6 огневых точек.
Началось строительство Минского укрепрайона еще в 1932 году. Однако его заморозили спустя семь лет. Минский участок Линии Сталина начинался севернее Плещениц, что под Логойском, и заканчивался возле Дзержинска. Тут, на южной границе укрепрайона теперь находится целый музейный комплекс, посвященный искусству возведения оборонительных сооружений. Он так и называется – «Минский укрепрайон».
Сотрудники комплекса «Линия Сталина», изучившие документы, утверждают: то, что Линия Сталина не была задействована в 1941 году – миф. Минский укрепрайон и самоотверженность бойцов позволила задержать немцев на 4 дня. За это время Красная Армия перегруппировалась и заняла новые рубежи обороны.
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На территории музея находится ДОТ №1. В планах сотрудников комплекса закончить его реставрацию, оборудовать артиллерийскую огневую точку по всем правилам военного времени.
Сергей Жизневский, заведующий военно-историческим комплексом «Минский укрепрайон»:
На нашей территории экспонаты и Великой Отечественной войны. Один ДОТ строился за месяц-два. Все вручную.
Огневые точки могли иметь один или два этажа. Дополнительный уровень предназначался для обстрела танков. Укрепрайон включал в себя не только ДОТы. Рядом обустраивали землянки и окопы, выставляли противотанковые ежи. Ко многим сооружениям укрепрайона была подведена связь – как под землёй, так и по воздуху. Иногда возводили узкоколейную железную дорогу.
Сергей Жизневский:
ДОТы устанавливались там, где стратегически важные направления. Те ДОТы, где шла линия фронта, были задействованы. А здесь ДОТы – их очень много по Линии Сталина, они не были использованы.
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К слову, с 1922 по 1939 год в десяти километрах отсюда проходила граница Советского Союза с Польшей. А в поселке Негорелое находились «ворота в СССР». Сотрудники музея планируют в ближайшее время восстановить первую пограничную станцию на территории музея.
Сергей Жизневский:
Уже сделали контрольно-световую полосу – КСП. Поставили пограничный столб. Поляки должны нам помочь – документы с их пограничных застав, тоже пограничные столбы.