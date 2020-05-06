«Один ДОТ строился за месяц-два. Всё вручную». Как создавали Минский укрепрайон

Линия Сталина. Название этого оборонительного сооружения на слуху у многих. Оно должно было стать непроходимым препятствием на пути у противника.

Вероника Сайко, корреспондент СТВ: В нашем регионе тоже остался след Линии Сталина – это Минский укрепрайон. Он состоит из трехсот двадцати шести сооружений – пулеметных и артиллерийских дотов и противотанковых конструкций, объединенных в одну цепь. Ее протяженность 140 километров. Сейчас отреставрированы и включены в различные музейные комплексы только 6 огневых точек.

Началось строительство Минского укрепрайона еще в 1932 году. Однако его заморозили спустя семь лет. Минский участок Линии Сталина начинался севернее Плещениц, что под Логойском, и заканчивался возле Дзержинска. Тут, на южной границе укрепрайона теперь находится целый музейный комплекс, посвященный искусству возведения оборонительных сооружений. Он так и называется – «Минский укрепрайон».

Сотрудники комплекса «Линия Сталина», изучившие документы, утверждают: то, что Линия Сталина не была задействована в 1941 году – миф. Минский укрепрайон и самоотверженность бойцов позволила задержать немцев на 4 дня. За это время Красная Армия перегруппировалась и заняла новые рубежи обороны.

Из бетона и стали. Как устроен ДОТ времён Великой Отечественной войны

На территории музея находится ДОТ №1. В планах сотрудников комплекса закончить его реставрацию, оборудовать артиллерийскую огневую точку по всем правилам военного времени.