«У каждого белоруса есть личный счёт войне». Сотрудники «Беларусь сегодня» возложили цветы к памятному мемориалу

Новости Беларуси. Отдать дань памяти героям Великой Отечественной – эту инициативу поддержали также наши коллеги. Причем, в свой профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. День печати отмечают 5 мая в Беларуси.

Представители издательского дома «Беларусь сегодня» возложили цветы к обелиску «Беларусь партизанская». Выбор мемориала не случаен. Год назад журналисты совместно с Национальным архивом запустили масштабный онлайн-проект «Партизаны Беларуси». На портале разместили общедоступную базу данных, куда попадают наградные документы народных мстителей. Сейчас оцифрована информация уже более чем о 85 тысячах партизанах и подпольщиках. И архив постоянно пополняется.

Сергей Михович, главный редактор «Сельской газеты»:

Беларусь, как известно, партизанская республика. И земля в годы Великой Отечественной войны буквально горела под ногами у оккупантов. Именно благодаря партизанскому движению, партизанам, борьбе с фашистскими захватчиками приближался День Победы на нашу белорусскую землю, на нашу советскую землю. Поэтому у каждого белоруса есть личный счет войне, фашистским захватчикам, и мы этой памяти будем верны всегда.