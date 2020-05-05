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«У каждого белоруса есть личный счёт войне». Сотрудники «Беларусь сегодня» возложили цветы к памятному мемориалу

05 мая 2020 21:16
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Новости Беларуси. Отдать дань памяти героям Великой Отечественной – эту инициативу поддержали также наши коллеги. Причем, в свой профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. День печати отмечают 5 мая в Беларуси.

«У каждого белоруса есть личный счёт войне». Сотрудники «Беларусь сегодня» возложили цветы к памятному мемориалу-1

«У каждого белоруса есть личный счёт войне». Сотрудники «Беларусь сегодня» возложили цветы к памятному мемориалу-3

«У каждого белоруса есть личный счёт войне». Сотрудники «Беларусь сегодня» возложили цветы к памятному мемориалу-5

Представители издательского дома «Беларусь сегодня» возложили цветы к обелиску «Беларусь партизанская». Выбор мемориала не случаен. Год назад журналисты совместно с Национальным архивом запустили масштабный онлайн-проект «Партизаны Беларуси». На портале разместили общедоступную базу данных, куда попадают наградные документы народных мстителей. Сейчас оцифрована информация уже более чем о 85 тысячах партизанах и подпольщиках. И архив постоянно пополняется.

«У каждого белоруса есть личный счёт войне». Сотрудники «Беларусь сегодня» возложили цветы к памятному мемориалу-8

Сергей Михович, главный редактор «Сельской газеты»:
Беларусь, как известно, партизанская республика. И земля в годы Великой Отечественной войны буквально горела под ногами у оккупантов. Именно благодаря партизанскому движению, партизанам, борьбе с фашистскими захватчиками приближался День Победы на нашу белорусскую землю, на нашу советскую землю. Поэтому у каждого белоруса есть личный счет войне, фашистским захватчикам, и мы этой памяти будем верны всегда.

«У каждого белоруса есть личный счёт войне». Сотрудники «Беларусь сегодня» возложили цветы к памятному мемориалу-11

«У каждого белоруса есть личный счёт войне». Сотрудники «Беларусь сегодня» возложили цветы к памятному мемориалу-13

«У каждого белоруса есть личный счёт войне». Сотрудники «Беларусь сегодня» возложили цветы к памятному мемориалу-15

«У каждого белоруса есть личный счёт войне». Сотрудники «Беларусь сегодня» возложили цветы к памятному мемориалу-17

Собирать архивные документы планируют и дальше. Всего участие в партизанском движении принимали более 400 тысяч героев. Так что работы по наполнению ресурса предстоит немало.

# Великая Отечественная война # общество # Сергей Михович # Фотофакт

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