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«Данная амнистия рассчитана на полгода». Кого освободят от наказаний в 2020 году

06 мая 2020 14:08
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Новости Беларуси. Более 5300 человек будут освобождены от наказаний по амнистии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Законопроект в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 6 мая одобрен Советом Республики.

Места лишения свободы покинут почти 2000 осужденных. Кроме того, предполагается сократить срок для 6500 заключенных.

«Данная амнистия рассчитана на полгода». Кого освободят от наказаний в 2020 году-1

В 2020 году список амнистированных расширен. В него вошли лица, совершившие коррупционные преступления, а также те, кто получил наказание за незаконный оборот наркотиков. Немаловажной отличительной чертой нынешней кампании станет то, что она обещает пройти в самые короткие сроки – максимум за полгода.

«Данная амнистия рассчитана на полгода». Кого освободят от наказаний в 2020 году-4

Сергей Сивец, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Предыдущая амнистия была растянута на 9 месяцев. Данная амнистия рассчитана на полгода. Я думаю, что если соответствующие службы, которые задействованы в этом процессе, будут оперативно готовить документы, она пройдет даже гораздо быстрее.

Что касается органов, которые непосредственно задействованы, в первую очередь Департамент исполнения наказаний, то, как нас заверили сотрудники этого департамента, они приложат все усилия, чтобы максимально оперативно, в том числе в выходные дни, рассматривать дела об амнистиях. Но, опять же, при соблюдении тех условий, которые законодательство устанавливает в качестве основания освобождения от уголовной ответственности либо от наказаний.

«Данная амнистия рассчитана на полгода». Кого освободят от наказаний в 2020 году-7

Законопроект также предусматривает помощь амнистированным в трудоустройстве и быту. А местной власти поручено предпринять комплекс мер для того, чтобы вышедшие на свободу люди максимально легко и быстро влились в социум.

# Амнистия в Беларуси # общество # Сергей Сивец # Фотофакт

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