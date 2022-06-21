На Евразийском межправсовете обсуждают 6 вопросов. Об одном из них рассказал Игорь Петришенко

Новости Беларуси. Насыщение своего рынка всеми необходимыми продуктами и регулирование цен с учетом давления извне. Вице-премьеры стран ЕАЭС 21 июня в Минске выводят общую формулу дальнейшего благополучия жителей и развития государств Союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деловой день участников Евразийского межправительственного совета открылся в белорусской столице с внеочередного заседания Совета ЕЭК еще ранним утром. Всего на повестке шесть вопросов и все важные. Один из них – это баланс поставок продовольствия на внутреннем рынке Евразийского экономического союза. Государства должны гибко подходить к экспортным поставкам за пределы ЕАЭС. Особое внимание и регулированию тарифов в связи с давлением Запада. Также принято для дальнейшего обсуждения обращение Киргизии и Казахстана по увеличению квоты беспошлинного ввоза сахара извне.