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На Евразийском межправсовете обсуждают 6 вопросов. Об одном из них рассказал Игорь Петришенко

21 июня 2022 09:33
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Новости Беларуси. Насыщение своего рынка всеми необходимыми продуктами и регулирование цен с учетом давления извне. Вице-премьеры стран ЕАЭС 21 июня в Минске выводят общую формулу дальнейшего благополучия жителей и развития государств Союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На Евразийском межправсовете обсуждают 6 вопросов. Об одном из них рассказал Игорь Петришенко-1

Деловой день участников Евразийского межправительственного совета открылся в белорусской столице с внеочередного заседания Совета ЕЭК еще ранним утром. Всего на повестке шесть вопросов и все важные. Один из них – это баланс поставок продовольствия на внутреннем рынке Евразийского экономического союза. Государства должны гибко подходить к экспортным поставкам за пределы ЕАЭС. Особое внимание и регулированию тарифов в связи с давлением Запада. Также принято для дальнейшего обсуждения обращение Киргизии и Казахстана по увеличению квоты беспошлинного ввоза сахара извне.  

На Евразийском межправсовете обсуждают 6 вопросов. Об одном из них рассказал Игорь Петришенко-4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:  
В первую очередь мы посвятили дискуссию обсуждению вопросов, которые нам вчера поручили главы правительств. Мы должны сегодня доложить результаты в плане устойчивости функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза с учетом складывающейся ситуации по продовольствию на внешних рынках. Ряд государств для устойчивости внутренних рынков собственных стран ввел определенные ограничительные меры по чувствительным позициям.  

На Евразийском межправсовете обсуждают 6 вопросов. Об одном из них рассказал Игорь Петришенко-7

Кроме того заместитель-премьер министра Игорь Петришенко предложил провести следующее заседание совета ЕЭК в Витебске в июле. Его участники смогут ближе познакомиться с промышленной и культурной жизнью нашего северного региона.  

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# ЕАЭС # общество # Игорь Петришенко # Фотофакт

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