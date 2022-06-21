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«Поезд Памяти» прибывает в Брест. В патриотической акции участвуют 200 человек

21 июня 2022 07:50
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Новости Беларуси. «Поезд Памяти» прибывает в Брест. Масштабный патриотический проект объединит молодежь России и Беларуси. Акция собрала две сотни участников. Ребята совместно посетят города воинской славы и места сражений Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Поезд Памяти» прибывает в Брест. В патриотической акции участвуют 200 человек-1

Это не просто экскурсия, а возможность напрямую соприкоснуться с историей своего народа, подвигом дедов и прадедов. Сегодня, 21 июня, поезд с российскими школьниками прибудет в Брест, где пройдет торжественное открытие проекта. А уже завтра ребята из Беларуси и России отправятся в путешествие.  

«Поезд Памяти» прибывает в Брест. В патриотической акции участвуют 200 человек-4

Маршрут акции включает 15 городов: он начнется в Бресте и пройдет через Гродно, Витебск, Смоленск, Ржев, Вязьму, Москву, Санкт-Петербург и другие города. 3 июля патриотическая акция завершится в Минске. Это уникальный проект, который пока не имел аналогов в истории белорусско-российской дружбы, но который станет регулярным и будет набирать обороты от года к году, тем самым не только объединяя молодежь России и Беларуси, но и сохраняя историческую память наших народов.  

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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