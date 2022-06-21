Как справиться с детской истерикой? Узнали у многодетной мамы

Александра Никифорова, психолог, королева красоты, многодетная мама:

Доброе утро, добро пожаловать к нам в гости. Меня зовут Александра, я психолог, королева красоты и многодетная мама. В своем блоге я расскажу, почему не стоит бояться планировать семью. Развею все нелепые мифы касательно материнства и не только. Сегодня самая любимая тема для всех мам – детские истерики. С истериками сталкивается каждый родитель на разных возрастных этапах, особенно они проявляются с полутора до 2 лет и на регулярной основе. Главная причина истерик – это игнорирование ребенка. Ребенок выбирает более эмоциональные способы привлечь к себе внимание, начинает плакать, падать на пол, истерить.

Александра Никифорова:

Что делать, чтобы прекратить истерику ребенка? Пошаговая инструкция. Первое – обратить на него внимание. Обязательно повернуться в его сторону, но не разговаривать с ним. Второе – присоединиться к ребенку, подойти и взглянуть ему в глаза. Третье – проанализировать причину истерики. Для этого нужно спросить: ты обижен? Ты зол? Ты расстроен? Ребенок кивнет или что-то вам ответит. Вы уже вступили с ним в контакт, это очень хорошо. Далее спросите: что ты хочешь? Покажи мне. Я хочу тебе помочь, узнать, в чем дело. Дети обязательно начнут взаимодействовать, но только их не критикуйте. Потом задайте вопрос: что-нибудь еще? Дайте ребенку выговориться. Александра Никифорова:

И последнее – отвечайте ребенку честно. Например, я тебя понимаю, но я не планирую сейчас это покупать или это делать. Или: спасибо, что ты мне сказал, давай это сделаем вместе. Если ребенок не разговаривает, покажите ему варианты, пусть он покажет, что хочет. Когда мы вступаем в диалог с ребенком, то истерика обязательно утихнет.