«Неземного происхождения». Как в Беларусь попал метеорит и что показала судебная экспертиза?

Новости Беларуси. В гостях программы «Неделя» на СТВ заместитель председателя Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси Юрий Овсиюк. Игорь Позняк, СТВ:

Это тот самый секретный чемоданчик? Или никакого секрета в нем нет?

Юрий Овсиюк, заместитель председателя Госкомитета судебных экспертиз Беларуси:

Конечно, секрета нет. Чемодан, который используется для осмотра мест происшествия нашими специалистами. Достаточно много позиций внутри самого чемодана. Для каждого вида экспертизы он имеет свои особенности. «Преступники используют цветные принтеры». Какую купюру в Беларуси подделывают чаще всего? Игорь Позняк:

Перед записью вы меня буквально шокировали этой невероятной экспертизой некого небесного тела. Расскажите подробности. Юрий Овсиюк:

Мы тоже были несколько шокированы. Наши специалисты изучали химический состав данного вещества. Было доказано, что в нем содержатся и железо, и другие элементы, которые не характерны для земного происхождения. Неземного происхождения.

Игорь Позняк:

Как к нам в Беларусь это попало? Юрий Овсиюк:

Это было изъято нашими коллегами, таможенниками, на границе. Один из образцов, который мы видели, где-то 60 килограммов весил. Стоимость его около 800 000 долларов. Достаточно много коллекционеров, которые интересуются эти вещами, коллекционируют эти остатки метеоритов. Игорь Позняк:

Готовы платить такие деньги? Юрий Овсиюк:

Готовы платить такие деньги.

Игорь Позняк:

За что еще белорусы готовы платить деньги, так это пресловутая ДНК-экспертиза. Метод, который можно использовать в совершенно невероятном количестве анализов. Я так полагаю, самый распространенный – определение отцовства. Юрий Овсиюк:

Количество экспертиз отцовства у нас составляет около 1 000. Интересно, что в процентах 20, по нашим данным, из года в год отцовство не подтверждается. «Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида». Юрий Овсиюк рассказал, как ДНК-экспертиза помогает определять личности солдат Игорь Позняк:

В каких сферах еще это можно использовать?