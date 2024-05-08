Генпрокуратура: если бы не ВОВ, в Беларуси могло жить 17 млн человек

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Игорь Мороз, директор Научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Беларуси:

Вопрос неоднозначно решается, сколько жертв принесла Беларусь в годы Великой Отечественной войны. Не менее 3 миллионов человек потеряла Беларусь в годы войны. Наши демографы подсчитали, что если бы не было войны, наше население сегодня составляло бы порядка 17 миллионов человек. Отсюда вопрос: сколько потеряла Беларусь в годы Великой Отечественной войны? Мы потеряли много нерожденных людей. В статистике в структуре нашего населения – эти провалы возрастной категории современников войны, их детей, внуков и правнуков – до сих пор не достает людей.