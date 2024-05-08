Прямой эфир

Генпрокуратура: если бы не ВОВ, в Беларуси могло жить 17 млн человек

08 мая 2024 17:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Генпрокуратура: если бы не ВОВ, в Беларуси могло жить 17 млн человек-1

Игорь Мороз, директор Научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Беларуси:
Вопрос неоднозначно решается, сколько жертв принесла Беларусь в годы Великой Отечественной войны. Не менее 3 миллионов человек потеряла Беларусь в годы войны. Наши демографы подсчитали, что если бы не было войны, наше население сегодня составляло бы порядка 17 миллионов человек. Отсюда вопрос: сколько потеряла Беларусь в годы Великой Отечественной войны? Мы потеряли много нерожденных людей. В статистике в структуре нашего населения – эти провалы возрастной категории современников войны, их детей, внуков и правнуков – до сих пор не достает людей.

«Человек, который прошел ад». Бывший узник «Шталага-342» поделился страшными воспоминаниями – подробнее здесь.

# Великая Отечественная война # общество # Игорь Мороз # Евгений Пустовой

Другие новости рубрики

Все новости
Виктор Хренин накануне Дня Победы: наша святая обязанность – быть у памятных мест, возлагать цветы
08 мая 2024 17:16

Виктор Хренин накануне Дня Победы: наша святая обязанность – быть у памятных мест, возлагать цветы

Головченко: Победа – это не только страницы в учебниках, но и уроки, которые надо применять на практике
08 мая 2024 17:13

Головченко: Победа – это не только страницы в учебниках, но и уроки, которые надо применять на практике

Азарёнок: время пришло, враг у ворот! Пришла пора нам вставать Брестской крепостью!
08 мая 2024 17:10

Азарёнок: время пришло, враг у ворот! Пришла пора нам вставать Брестской крепостью!

Руководство и сотрудники Администрации Президента возложили цветы к монументу «Танк-освободитель»
08 мая 2024 17:09

Руководство и сотрудники Администрации Президента возложили цветы к монументу «Танк-освободитель»

Томаш Шмидт раскрыл правду о схемах Варшавы: «Чтобы выжить, я должен был убежать»
08 мая 2024 17:09

Томаш Шмидт раскрыл правду о схемах Варшавы: «Чтобы выжить, я должен был убежать»

Лукашенко на саммите ЕАЭС в Москве: благодарю вас, Владимир Владимирович, за тёплый приём
08 мая 2024 17:09

Лукашенко на саммите ЕАЭС в Москве: благодарю вас, Владимир Владимирович, за тёплый приём

Дзиодзина: когда мы обращаемся к символизму традиций, утверждаем набор существенных ценностей
08 мая 2024 15:24

Дзиодзина: когда мы обращаемся к символизму традиций, утверждаем набор существенных ценностей

Чудом остался жив, идя под пулями. На войне сражались отец и сын, оба вернулись с фронта. «Незабытые истории»
08 мая 2024 13:56

Чудом остался жив, идя под пулями. На войне сражались отец и сын, оба вернулись с фронта. «Незабытые истории»

Александр Лукашенко примет участие в саммите ЕАЭС в Москве
08 мая 2024 13:52

Александр Лукашенко примет участие в саммите ЕАЭС в Москве

Акция «Свеча памяти» проходит во всех загранучреждениях Беларуси
08 мая 2024 13:46

Акция «Свеча памяти» проходит во всех загранучреждениях Беларуси

Белорусские олимпийцы и спортивные функционеры возложили цветы к стеле «Минск – город-герой»
08 мая 2024 13:41

Белорусские олимпийцы и спортивные функционеры возложили цветы к стеле «Минск – город-герой»

В Минске перекроют проспект Независимости. Ограничат движение от ГУМа до площади Победы
08 мая 2024 13:36

В Минске перекроют проспект Независимости. Ограничат движение от ГУМа до площади Победы