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Виктор Хренин накануне Дня Победы: наша святая обязанность – быть у памятных мест, возлагать цветы

08 мая 2024 17:16
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Не забывают о тех, кто отдал жизнь за Великую Победу, и в Министерстве обороны. Виктор Хренин вместе с коллективом военного ведомства, кадетами и учащимися профильных классов возложили цветы к братской могиле воинов Рабоче-крестьянской Красной армии и партизан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Хренин накануне Дня Победы: наша святая обязанность – быть у памятных мест, возлагать цветы-1

Мемориальный комплекс расположен в агрогородке Самохваловичи. Глава ведомства отметил, что уже сложилась хорошая традиция в преддверии праздника посещать воинские захоронения в разных уголках Беларуси. Мы должны помнить и знать нашу историю, чтобы не повторить те страшные события. Церемонии возложения цветов, которые в эти дни проходят по всей стране, в очередной раз показывают, что белорусы хотят жить в мире и согласии.

Виктор Хренин накануне Дня Победы: наша святая обязанность – быть у памятных мест, возлагать цветы-4

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Нашим предкам пришлось пережить ужасы многих войн. Ну и, конечно, самой страшной войны – Великой Отечественной, которая прошла по нашей земле. Сегодня у нас осталось в живых чуть больше 1 100 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 500 человек – участники Великой Отечественной войны. Их становится все меньше, поэтому сегодня наша святая обязанность – быть у этих памятных мест, возлагать цветы, привлекать к этому нашу молодежь.

Виктор Хренин накануне Дня Победы: наша святая обязанность – быть у памятных мест, возлагать цветы-7

На нашей земле более 7 тысяч воинских захоронений. Виктор Хренин убежден, что в Беларуси никогда не повторится то, что происходит в западных странах. Не будут рушить памятники и переписывать историю.

# Великая Отечественная война # общество # Виктор Хренин

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