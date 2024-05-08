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«Человек, который прошёл ад». Бывший узник «Шталага-342» поделился страшными воспоминаниями

08 мая 2024 17:35
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Человек, который прошел ад – шталаг в Молодечно. Так его называли нацисты: ад. За время существования этого шталага погибли 33 150 человек – это население среднего района Беларуси. Как вы попали туда и какая картина предстала перед вами?

«Человек, который прошёл ад». Бывший узник «Шталага-342» поделился страшными воспоминаниями-1

Сергей Ермаков, председатель Октябрьской районной ассоциации малолетних узников фашистских концлагерей:
Мне было 5 с половиной лет, когда вместе с моими братьями вывезли нас в неизвестном направлении.

Я родился в Смоленской области, Дорогобужский район. Немецкий карательный отряд в феврале приехал в деревню зимой, чтобы уничтожить наши дома, наше хозяйство и забрать нас, малолетних детей. Отец ушел защищать Родину, я его не помню. У нас сожгли всю постройку, вывезли в западном направлении. Нас высадили в Молодечно, построили в колонну и направили в «Шталаг-342». Мы не знали, что это такое. Это было сооружение на поле возле Молодечно. Этот лагерь огорожен колючей проволокой, по периметру вышки, на которых охраняли немцы.

Евгений Пустовой:
Сколько раз в день вас кормили?

«Человек, который прошёл ад». Бывший узник «Шталага-342» поделился страшными воспоминаниями-4

Сергей Ермаков:
В день я не помню сколько. Два раза кормили, давали хлеб с опилками.

Евгений Пустовой:
100 грамм хлеба в день.

Сергей Ермаков:
Колючки овсяные, которые я запомнил до настоящего.

Евгений Пустовой:
Что самое страшное? У вас какая картина осталась в памяти?

«Человек, который прошёл ад». Бывший узник «Шталага-342» поделился страшными воспоминаниями-7

Сергей Ермаков:
В памяти у меня осталось то, что у нас не было одежды, обуви. Зимой в том числе. У нас вместо обуви были деревянные колодки.

Евгений Пустовой:
Сергей Михайлович, какие сны вам снятся? Перед 9 Мая что вам снится?

Сергей Ермаков:
Мне снится добродушие наших белорусских людей, которые спасли нас от этого ига.

Евгений Пустовой:
Сергей Михайлович, спасибо, что вы есть у нас. Вся Беларусь, молодежь благодарна. Берегите себя, низкий вам поклон!

Генпрокуратура: если бы не ВОВ, в Беларуси могло жить 17 млн человек – подробнее здесь.

# Великая Отечественная война # общество # Евгений Пустовой

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