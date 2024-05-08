«Человек, который прошёл ад». Бывший узник «Шталага-342» поделился страшными воспоминаниями

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым. Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Человек, который прошел ад – шталаг в Молодечно. Так его называли нацисты: ад. За время существования этого шталага погибли 33 150 человек – это население среднего района Беларуси. Как вы попали туда и какая картина предстала перед вами?

Сергей Ермаков, председатель Октябрьской районной ассоциации малолетних узников фашистских концлагерей:

Мне было 5 с половиной лет, когда вместе с моими братьями вывезли нас в неизвестном направлении. Я родился в Смоленской области, Дорогобужский район. Немецкий карательный отряд в феврале приехал в деревню зимой, чтобы уничтожить наши дома, наше хозяйство и забрать нас, малолетних детей. Отец ушел защищать Родину, я его не помню. У нас сожгли всю постройку, вывезли в западном направлении. Нас высадили в Молодечно, построили в колонну и направили в «Шталаг-342». Мы не знали, что это такое. Это было сооружение на поле возле Молодечно. Этот лагерь огорожен колючей проволокой, по периметру вышки, на которых охраняли немцы. Евгений Пустовой:

Сколько раз в день вас кормили?

Сергей Ермаков:

В день я не помню сколько. Два раза кормили, давали хлеб с опилками. Евгений Пустовой:

100 грамм хлеба в день. Сергей Ермаков:

Колючки овсяные, которые я запомнил до настоящего. Евгений Пустовой:

Что самое страшное? У вас какая картина осталась в памяти?