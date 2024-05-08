Головченко: Победа – это не только страницы в учебниках, но и уроки, которые надо применять на практике

Новости Беларуси. Победа – это не только страницы в учебниках, но и уроки, которые надо применять на практике. Таким мнением поделился премьер-министр Беларуси, который вместе с работниками Совмина почтил память погибших в годы Великой Отечественной в Острошицком Городке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там цветы легли к памятнику Т-34. Он установлен в честь солдат, оборонявших территории вблизи столицы в первые дни войны, а также бойцов 5-й гвардейской танковой армии, освобождавшей деревню, а затем и Минск от фашистов. Благодаря подвигу воинов, местных партизан и подпольщиков, Острошицкий Городок стал единственным сельским населенным пунктом Беларуси, награжденным вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны». Роман Головченко подчеркнул, что молодому поколению необходимо предметно доносить правдивую информацию о событиях тех лет. Говорить о страданиях, которые пережила Беларусь, в том числе о геноциде белорусского народа.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Очень важно донести до нашего молодого поколения, до детей, подростков, что это очень важно и сейчас. И готовность наших предков к самопожертвованию, мужеству, стойкости, доблести и отваге может потребоваться и сейчас. И это необязательно связано с войной. Это, может быть, гораздо чаще происходит в обычной, мирной жизни, когда каждый из нас должен делать выбор в пользу своей любимой страны, своего Отечества.