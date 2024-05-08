Азарёнок: время пришло, враг у ворот! Пришла пора нам вставать Брестской крепостью!

День Победы давно стал ареной для битвы. У народа-победителя хотят украсть историческую память. Для чего – теперь очевидно. Чтобы повторилось 22 июня 1941 года. Этого не будет – об этом во время торжественного концерта сказал Президент. Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Вот так вчера было во Дворце Республики. Зал вставал несколько раз. И настроение – не праздное. Здесь больше подходит белорусское слово «свята». Завтра – святой день.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Красные звезды и бойцы почетного караула с штандартами, с вымпелами за мужество, которые Александр Лукашенко вручил городам белорусским, которые особенно проявили себя в той великой войне. И с памяти Батька начал. Со святого.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все народы Земли должны знать, какая неимоверно высокая цена была заплачена только белорусами за мир и свободу. Вдумайтесь: свыше 300 тысяч наших соотечественников были угнаны в Германию в качестве рабов – фактически все население такой страны, как Исландия или весь довоенный Минск. Только печально известный лагерь «Тростенец» унес жизни более 200 тысяч мирных граждан. Все, что было создано белорусами, наше национальное богатство, было уничтожено либо вывезено на Запад. Сотни гетто и концлагерей превратили нашу мирную землю в конвейер смерти. Сюда же свозили умирать людей из стран Европы. По сути, это был геноцид мирного населения. Этот факт официально установлен Чрезвычайной правительственной комиссией сразу после войны, и в наше время эти расследования продолжает наша Генеральная прокуратура. Погиб каждый третий. Как бы кто в «великих демократиях» ни противился и ни препятствовал, что бы ни говорил, невзирая на личности и сроки давности, мы будем выявлять и предавать суду причастных к злодеяниям нацистов. Пусть даже посмертно или заочно.