Можно ли сравнивать нынешние события в Беларуси с предвоенным временем ВОВ? Своё мнение высказали эксперты

Алена Сырова, СТВ: Сергей Николаевич, скажите, насколько уместно сравнивать события, которые предшествовали началу Великой Отечественной войны, и то, что происходит у нас сейчас на внешних рубежах?

Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не допустить поломку генетической памяти? Ответы в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу « По существу ».

Сергей Гамолко, член совета Военно-научного общества:

Я являюсь членом военно-научного общества, и уже порядочное время назад, наверное, лет шесть, генерал разведки Воробьев Владимир Никифорович сказал так: обстановка предвоенная, примерно такая, какая была в 1941 году, если брать соотношение сил в Европе у нас и как себя ведут там, что происходит. Вот такая ситуация.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Это же европейская практика. Война – это продолжение политики. Та война, которая была в 1941 году, действительно ставила целью уничтожение народа. Здесь у меня тоже предположение, что в этом году такая история была бы...

Сергей Гамолко:

Они все время стремились на восток, им все время нужно было жизненное пространство, оно всегда шло через нас – другого пути нет. Они не могут воевать оружием сейчас – воюют психологически. Это психологическая война.