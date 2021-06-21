Можно ли сравнивать нынешние события в Беларуси с предвоенным временем ВОВ? Своё мнение высказали эксперты

Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не допустить поломку генетической памяти? Ответы в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Сергей Николаевич, скажите, насколько уместно сравнивать события, которые предшествовали началу Великой Отечественной войны, и то, что происходит у нас сейчас на внешних рубежах?
Сергей Гамолко, член совета Военно-научного общества:
Я являюсь членом военно-научного общества, и уже порядочное время назад, наверное, лет шесть, генерал разведки Воробьев Владимир Никифорович сказал так: обстановка предвоенная, примерно такая, какая была в 1941 году, если брать соотношение сил в Европе у нас и как себя ведут там, что происходит. Вот такая ситуация.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Это же европейская практика. Война – это продолжение политики. Та война, которая была в 1941 году, действительно ставила целью уничтожение народа. Здесь у меня тоже предположение, что в этом году такая история была бы...
Сергей Гамолко:
Они все время стремились на восток, им все время нужно было жизненное пространство, оно всегда шло через нас – другого пути нет. Они не могут воевать оружием сейчас – воюют психологически. Это психологическая война.
Арсений Лукьянов, заместитель начальника Минского суворовского военного училища:
Ни для кого не секрет, какая участь ждала белорусский народ – либо быть сожженным, убитым, либо пойти обслугой фашистам, жителям, которые здесь будут, либо быть онемеченным. Так и сегодня. Посмотрите, как вводятся санкции. Для чего? Для того чтобы все наши предприятия легли, и мы также превратились в аграрную республику, наверное.
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